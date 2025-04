El aclamado director Sam Mendes, ganador del Oscar por filmes como American Beauty y 1917, ha desvelado nuevos detalles sobre su monumental proyecto cinematográfico dedicado a The Beatles durante su participación en el CinemaCon de Las Vegas.

El proyecto, titulado The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, consistirá en cuatro películas, cada una centrada en un miembro de la legendaria banda: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Las cintas están programadas para estrenarse en abril de 2028, aunque aún no se ha confirmado si llegarán a los cines simultáneamente o en intervalos de tiempo.

Protagonistas confirmados

Mendes anunció el elenco que dará vida a los icónicos músicos:

- Harris Dickinson (Babygirl) como John Lennon

- Paul Mescal (Gladiator II) como Paul McCartney

- Barry Keoghan (Saltburn) como Ringo Starr

- Joseph Quinn (Stranger Things) como George Harrison

Los cuatro actores subieron al escenario durante la presentación y recitaron fragmentos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, generando gran expectativa entre los asistentes.

Música y derechos

Gracias a la participación de Sony como productora —que posee parte de los derechos de las canciones de The Beatles, junto a Paul McCartney—, las películas incluirán clásicos completos del grupo, como Across the Universe, Let It Be, Strawberry Fields Forever y Yellow Submarine.

Este proyecto se suma a otros biopics previos sobre la banda, como Backbeat (1994), que exploró sus inicios en Hamburgo. Sin embargo, la escala y enfoque individual de cada miembro lo convierten en uno de los proyectos más ambiciosos de Mendes.

Con un elenco estelar y acceso al catálogo musical completo, The Beatles: A Four-Film Cinematic Event promete ser un hito cinematográfico para 2028.