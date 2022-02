La espera terminó y se anunciaron los nominados a los premios Oscar en su edición número 94.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas de Hollywood tendrá su celebración el 27 de marzo desde Los Ángeles. Este año, mexicanos están presentes con sus producciones cinematográficas.

Uno de las ceremonias más esperadas del año es la entrega del Oscar a lo mejor del cine, esta edición aún no se confirma como será la ceremonia y aunque todo indica que será presencial y con alfombra roja, lo más esperado son las nominaciones.

El año pasado, por la pandemia de coronavirus, todo fue austero, y al igual que la mayoría de películas, lo streaming reinó en esa entrega.

De las nominaciones

En esta edición, la candidata favorita es “El poder del perro” con 12 nominaciones (Película, Dirección, Actor, Actor Secundario (2), Actriz Secundaria, Guion Adaptado, Fotografía, Montaje, Diseño de Producción, Sonido, Música).

Le sigue “Dune” con 10 categorías (Película, Guion Adaptado, Fotografía, Montaje, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje y Peluquería, Efectos Visuales, Sonido, Música).

Después “Belfast” con 7, (Película, Dirección, Actor Secundario, Actriz Secundaria, Guion Original, Sonido, Canción) y con el mismo número “West Side Story”, (Película, Dirección, Actriz Secundaria, Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Sonido).

“El método Williams” obtuvo 6 nominaciones: Película, Actor, Actriz Secundaria, Guion Original, Montaje, Canción.

Mientras que “El callejón de las almas perdidas” con la dirección del mexicano Guillermo del Toro, tiene 4 categorías: Película, Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario.

También con 4 nominaciones están: “Drive My Car” (Película, Dirección, Guion Adaptado, Internacional) y la comedia “No mires arriba” (Película, Guion Original, Montaje, Música).

Con 3 nominaciones encontramos: “Liciricde Pizza” (Película, Dirección, Guion Original), CODA, donde participa el mexicano Eugenio Derbez (Película, Actor Secundario, Guion Adaptado), “Macbeth” (Actor, Fotografía, Diseño de Producción).

“Sin tiempo para morir” (Efectos Visuales, Sonido, Canción), “Flee” (Internacional, Documental, Animación), “Encanto” (Música, Canción, Animación), “The Lost Daughter” (Actriz, Actriz Secundaria, Guion Adaptado), “Being the Ricardos” (Actor, Actriz, Actor Secundario).

Mientras que con 2 nominaciones están: “tick, tick... Boom!' (Actor, Montaje), “Madres paralelas” (Actriz y Música), “Los Ojos de Tammy Faye” (Actriz, Maquillaje y Peluquería), “La peor persona del mundo” (Guion, Cinta Internacional), “Cruella” (Vestuario, Maquillaje y Peluquería).

Con una sola nominación están: Spencer (Actriz protagónica), La casa Gucci (Maquillaje y Peluquería), El rey de Zamunda (Maquillaje y Peluquería), Cyrano (Vestuario), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (Efectos Visuales).

Spider-Man: No Way Home (Efector Visuales), Free Guy, (Efector Visuales), Four Good Days (Canción), Lunana: A Yak in the Classroon (Cinta Internacional).

Fue la mano de Dios (Cinta Internacional), Summer of Soul (Documental), Attica (Documental), Writing with Fire (Documental), Ascension (Documental), Luca (Animación), Los Mitchell contra las máquinas (Animación).

Raya y el último dragón (Animación), donde vemos a otro mexicano, Carlos López Estrada.

México no tiene representación en Película Internacional

Por segundo año consecutivo nuestro país, no entra en la categoría de Película Extranjera o Internacional, este año “Noche de Fuego” de Tatiana Hueso quedó fuera, a pesar de ser favorita para muchos y de venir de muchos festivales con premios y honores.

Otro país ausente es Francia, quien siempre brilla en esta categoría. Este año las que compiten en esta categoría son: Drive My Car (Japón), Flee (Dinamarca), Fue la mano de Dios (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután), La peor persona del mundo (Noruega).