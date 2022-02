Celebrando el Día del Amor y la Amistad, llegan juntos en concierto una pareja muy querida por el público, Lucero y Manuel Mijares quienes presentan su show “Hasta que se nos hizo”.

La cita este domingo 13 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Metropolitano, los boletos se encuentran a la venta en el sistema electrónico de Newticket desde 675 pesos.

Después del éxito streaming con este concierto, tanto Lucero como Mijares quisieron complacer a su público deleitándoles en diferentes plazas de la República Mexicana y fuera de esta.

Ahora en Puebla, los grandes amigos y compañeros, ofrecerán un concierto con lo mejor de sus éxitos festejando el mes de amor y la amistad.

Del concierto

Los fans de ambos intérpretes se deleitarán con un concierto aproximadamente de dos horas, donde cada uno tendrá su momento en el escenario para interpretar lo mejor de su repertorio, sin embargo, también tendrán varias colaboraciones juntos y en familia, esto último como parte de las sorpresas que se esperan en tan grata velada.

Como es de esperarse, no pueden faltar esa noche canciones clave de Lucero como Dueña de tu amor, Tácticas de guerra, Ya no, Tanto, Sobreviviré, Veleta, Vete con ella, Electricidad, Qué te ruegue quien te quiera, Llorar, Cien años entre muchas otras.

Por su parte Mijares, ofrecerá su gran repertorio donde incluirá Bella, Si me enamoro, No se Murió el Amor, Siempre, Si me tenías, El único Culpable, Poco a poco, Tan Solo, Cielo, Soldado del Amor, Uno entre mil, entre muchas otras canciones que han dejado huella lo largo de más de 30 años de carrera.

No puede faltar en este concierto algunos duetos de los dos, que en su momento convirtieron en grandes éxitos como “El privilegio de amar”.

De sus carreras

Manuel Mijares, si bien es cierto que desde joven está dedicado a la música, en sus inicios realizó incluso una película, participó en varios festivales y representó al país en estos.

Con más de 30 discos, entre sus producciones de estudio destacan: Manuel Mijares Soñados, Uno entre mil, Un hombre discreto, Que nada nos separe, María Bonita, Encadenado, Estar sin ti, El privilegio de amar, Dulce veneno, Vivir así, No se me acaba el alma entre otros; además de discos en vivo y Recopilatorios.

Lucero con más de 30 años de trayectoria artística, siempre ha mostrado versatilidad en sus proyectos, tanto en la actuación, conducción como en la música, recordando que si bien en sus inicios el pop y la balada estuvieron presentes.

También como parte de su trayectoria musical, incursionó en la música ranchera y ahora se mantiene en lo regional con la Banda Sinaloense.

Su amplia discografía comprende materiales en diferentes géneros entre estos: Aquí estoy, Lucero en concierto, Mi secreto de amor, Indispensable, Quiéreme tal como soy, Cuando sale un Lucero, Un nuevo amor, Mi destino, Cerca de ti, Piel de Ángel, Siempre contigo, Cariño de mis cariños, Lucero, Solo pienso en ti, Con mi sentimiento, Cuéntame, Lucerito, Un pedacito de mí, Fuego y ternura, Con tan pocos años, Te prometo, entre otros.