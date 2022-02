Para los amantes de las series, principalmente de las animadas, llega el estreno de The Boys Presents: Diabolical, la serie animada de antología que se podrá ver a partir del 4 de marzo por Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

De la serie y creativos

La serie animada de antología, The Boys Presents: Diabolical, es una producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

En esta ocasión, la serie presentará ocho episodios, en donde The Boys Presents: Diabolical, será situada en el universo del éxito nominado al Emmy, The Boys. Dichos episodios están anunciados como “chiquitos pero picosos” y duran entre 12-14 minutos cada uno.

Así con su propio estilo de animación, irán revelando historias dentro del universo de The Boys, a las que dan vida algunas de las mentes más creativas y brillantes en el entretenimiento hoy en día, incluyendo a Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler.

The Boys está basada en el comic bestseller de la lista de The New York Times, por Garth Ennis y Darick Robertson y fue desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.

Importante decir que esta serie a pesar de ser animada, no es apta para menores de edad, ya que contiene escenas fuertes y de violencia.