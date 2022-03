El grupo Moderatto continúa sacando sus nuevas versiones de los éxitos de RBD, uno de los grupos mexicanos más exitosos de todos los tiempos.

Ahora lanza otro hit de la agrupación “Sólo Quédate en Silencio”, en esta ocasión se hace acompañar de la estrella más vibrante del pop actual, Danna Paola, otorgándole así, nueva vida a este tema icónico.

Recordando

Y es que los representantes del Glam rock, están decididos a reinterpretar los éxitos de RBD, ofreciendo el sello de Moderatto junto con sus invitados especiales.

La primera sorpresa fue “Nuestro amor”, donde Moderatto se acompañó de Anahí, ex integrante de RBD, juntos reversionaron un himno icónico del pop en español, un tema que permaneció durante muchas semanas en el número uno de las listas de popularidad y radiales, convirtiendo esta canción en vibrante con nuevos sonidos y estilos entre otras cosas.

Otra canción que retoma Moderatto es “Ser o Parecer”, donde su característico sonido metal se suma a dos estrellas, la nueva sensación del pop la peruana Nicole Favre y uno de los mejores raperos mexicanos tal y como lo es Aczino, dando como resultado una reinterpretación bastante diferente a la original tanto por los riffs de Moderatto como por la vibrante voz de la peruana.

De Sólo Quédate en Silencio

Sin duda una de las canciones más coreadas y consentidas de los fans de RBD es “Sólo Quédate en Silencio”, melodía que desde su lanzamiento se convirtió en un clásico instantáneo, dada su capacidad para llegar hasta la médula de cualquier persona enamorada.

Es por ello que, en su misión de dar nueva vida a los temas de la legendaria agrupación pop, los también míticos Moderatto prepararon una versión deslumbrante de esta balada.

Además de poner su sello particular a la composición, reclutaron en la voz femenina a Danna Paola, quien sin lugar a dudas está convertida en una de las máximas estrellas.

Con esta dupla de ensueño, “Sólo Quédate En Silencio” se eleva a una nueva dimensión sonora, misma que apunta a convertirla de nueva cuenta en un clásico para nuevas generaciones.

En esta interpretación, el comienzo es tan suave como en la versión original, pero con un aire de ambient-rock que empieza a delinear el cariz que tomará la canción explorando mucho más allá del cliché romántico para construir una power ballad de antología.

Elementos clave para lograr este hito, además de la vibrante interpretación instrumental del quinteto, son las voces de Danna Paola y Bryan Amadeus, quienes logran imprimir su sello tanto a los versos como al imponente coro, así como al puente, donde Danna alcanza una interpretación magistral, a la cual le sigue un solo de guitarra digno de las más épicas hazañas del rock. El tema de casi 4 minutos, ya está disponible en las plataformas digitales.

De sus carreras

Moderatto la legendaria agrupación conformada por Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohím, quienes además de tener sus propias canciones, han destacado por reversionar algunos clásicos, por otra parte, en cuestión de colaboraciones, han unido fuerzas con artistas importantes de México como Alejandra Guzmán, Los Ángeles Azules, Belinda entre otros.

El grupo es una de las leyendas vivientes del rock en español. Sus míticas presentaciones alrededor de México, Centro y Sudamérica, así como su discografía (conformada por 7 álbumes de estudio y 2 en vivo), lo confirman, con cada nuevo proyecto del quinteto, no sólo demuestran que el rock sigue más vivo que nunca, sino que son capaces de sorprender a propios y extraños con su inventiva, fiereza, estilos y energía.

Danna Paola cantautora y actriz mexicana con más de 20 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su talento musical y actoral.

Danna Paola ha llevado el nombre de México a través del mundo con su talento y su álbum K.O. no ha sido la excepción, ya que fue elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far).

Su lista de éxitos musicales aumentan, entre éstos: Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mala fama, Mía, Amor ordinario, No es cierto.

En cine ha doblado varias películas entre estas: Toy Story, Rapunzel, Home, también participó en las cintas mexicanas “Arráncame la vida”, “Lo más sencillo es complicarlo todo”.

En teatro en “Anita la huerfanita”, “Hoy no me puedo levantar”, “Wicked”. En series en “Élite” para Netflix.

Entre sus últimos trabajos fue la voz en español del personaje principal de “Raya y el último Dragón” y su canción original “Hasta vencer”, es parte de la banda sonora de esta película de Disney.