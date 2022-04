Morbius, acción y thriller en 105 minutos. Uno de los personajes más imponentes y conflictivos de Marvel llega a la Pantalla Grande con el ganador del Premio de la Academia Jared Leto, quien se transforma en el enigmático antihéroe Michael Morbius. Gravemente enfermo con un trastorno sanguíneo poco común y decidido a salvar a otros que sufren de ese mismo destino, el Dr. Morbius hace una arriesgada apuesta. Al principio, parece ser un éxito, pero una oscuridad dentro de él se desata y sucumbirá a sus misteriosos nuevos impulsos. Actúan Jared Harris, Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dirige Daniel Espinosa. La cinta además de formato normal, se puede ver también en Sala Imax, Vip, 4DX y Macropantalla.

Dos más dos, comedia en 105 minutos. El matrimonio aparentemente estable de Sara (Adriana Louvier) y Enrique (Arath de la Torre), se verá trastocado tras reconocer que algo anda mal. Por casualidad, Sara descubre por su amiga Lucy (Tessa Ia) un secreto que podría salvar su relación y es que Lucy y Ricardo (Luis Ernesto Franco) tienen una relación abierta. Dirige Alfonso Pineda.

CODA: Un refugio para el corazón, comedia y drama en 112 minutos.

Ruby Rossi es hija de adultos sordos, es decir una CODA (Child of Deaf Adults), en su escuela, ella decide unirse a un club de coro y se descubre la gran voz que tiene siendo alentada por su maestro Bernardo Villalobos para postularse en una prestigiosa escuela de música, donde tendrá que decidir entre las obligaciones familiares o perseguir sus sueños. Actúan Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Emilia Jones, Daniel Durant entre otros, dirige Sian Heder. La cinta ganó tres Oscar: Mejor Película, Actor de reparto y Mejor guion.

Batman, acción y thriller en 176 minutos. DC llega y ahora “El Caballero de la Noche” es Robert Pattinson, quien protagoniza a Batman el vigilante de Ciudad Gótica a su vez el multimillonario Bruce Wayne en una trama cargada de adrenalina con matices oscuros que entrelazan villanos de antaño. En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su familia. Batman entrará en conflicto con un asesino en serie llamado "El Acertijo"; en su camino aparecerá Catwoman, El Pingüino y otros personajes. Además de Robert Pattinson, actúan Paul Dano, como Edward Nashton y Riddeler, Zoë Kravitz es Selina Kyle y Catwoman, Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis es Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oswald Oz Cobblepot y El Pingüino, Barry Keoghan es el Paciente de Arkham, Jayme Lawson como Bella Real entre otros. Dirige Matt Reeves.

Ambulancia, acción y suspenso en 137 minutos. El condecorado veterano Will Sharp está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería su hermano adoptivo Danny un carismático criminal. Danny le ofrece robar un banco y Will acepta por la desesperación, lo que no saben que el robo del banco fue simple comparado con el escape que vivirán en una ambulancia. Actúan Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II entre otros, dirige Michael Bay.

A Ciegas, suspenso en 93 minutos. Sophie joven ciega que se dedica a cuidar casas mientras sus dueños están fuera. En un trabajo de último minuto descubre que la casa donde está, es invadida por ladrones que buscan algo específico. Su único medio de defensa es una nueva aplicación llamada “A Ciegas”, que permite que voluntarios puedan ver a través de la cámara del celular y puedan describirle el sitio al usuario. A través de la aplicación Sophie con la ayuda de Kelly, una veterana del ejército, tratará de sobrevivir la noche. Actúan Natalie Brown, Skyler Davenport, Jessica Parker Kenny, dirige Randall Okita.

Jujutsu Kaisen Cero, animación y fantasía en 105 minutos. Cuando eran niños, Rika Orimoto murió en un accidente de tráfico ante los ojos de su mejor amigo, Yuta Okkotsu, ellos se hicieron la promesa de casarse cuando fueran grandes, pero eso ya no será. Rika se convirtió en un espíritu y Yuta llegó a desear su propia muerte tras sufrir su maldición, pero el gran hechicero Gojo Satoru, le dio la bienvenida a la Academia de Hechicería. Ahí Yuta conoce a sus compañeros: Maki Zen’in, Toge Inumaki y Panda y por fin encuentra la determinación que le faltaba. Dirige Seong-Hu Park.

Competencia oficial, drama y comedia en 114 minutos. En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores, un equipo estelar formado por la cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande, el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. Dirige Mariano Cohn.

Los Tipos Malos, animación en 100 minutos. Cinco amigos, el apuesto carterista Sr. Lobo, el ladrón de cajas fuertes Sr. Víbora, el maestro del disfraz Sr. Tiburón, el temperamental Sr. Piraña y la ingeniosa experta hacker Sra. Después de años de innumerables atracos y de ser los villanos más buscados del mundo, la pandilla finalmente es atrapada, pero Lobo negocia un trato, ahora serán todos buenos. En las voces Manolo Cardona, Jessica Segura, Kalimba, dirige Pierre Perifel.