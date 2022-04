Como parte de las novedades e integraciones de Prime Video, se anunció la firma de convenio con el actor, cantante y productor Diego Boneta, para que este trabaje de la mano generando contenido original que tanto producirá como protagonizará el artista mexicano.

Del convenio y declaraciones

Sumando gente a sus filas, Prime Video anuncio un acuerdo general con el actor, cantante y productor mexicano Diego Boneta y su compañía Three Amigos, bajo el cual él producirá y actuará en una lista de shows en desarrollo, donde se resalta que también habrá oportunidades actorales que incluyen películas, series y reality shows que llegarán al servicio de streaming en el 2023.

Con la llegada de Diego Boneta y Three Amigos a Prime Video, el acuerdo muestra la continua inversión de Amazon Studios en talento y producciones mexicanas de alto nivel, llevando contenido local a los clientes a lo largo de América Latina, que llegará a públicos en más de 240 países y territorios a nivel mundial. Todas las nuevas producciones que se lancen como parte de esta alianza se unirán a la creciente lista de Amazon Originals mexicanas de Prime Video.

“Estamos emocionados de expandir nuestra relación con Diego Boneta y con el equipo completo de Three Amigos”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios. “No Podemos esperar a que nuestros clientes vean qué nos tiene preparado Diego y Three Amigos mientras trabajamos y colaboramos para traer contenido nuevo y atractivo a las audiencias de Prime Video a lo largo de México y alrededor del mundo”.

Por su parte Diego Boneta acentuó: “Me siento honrado de comenzar esta emocionante alianza con Prime Video. Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es el núcleo fundamental de esta alianza, y no podría estar más emocionado de trabajar con Jennifer Salke y el equipo completo de para crear proyectos increíbles que resuenen con el público alrededor del mundo”.



“Trabajando de manera cercana con el equipo de Prime Video ha sido realmente sorprendente”, dijo Natalia Boneta, socia en Three Amigos y hermana de Diego. “Es muy especial el haber encontrado una familia de individuos talentosos y dedicados que mutuamente comparten nuestro amor por contar historias multimedia en una escala global”.

De su trayectoria

Diego Boneta es un actor, cantante y productor mexicano que inició desde niño su carrera debutando en el 2002 cuando participó en el reality show Código F.A.M.A, así como en las telenovelas infantiles Alegrijes y rebujos, Misión S.O.S, posteriormente en la telenovela juvenil Rebelde.

Diego lanza su álbum homónimo con su primer sencillo “Responde” en el 2005, así como una versión en portugués al año siguiente. En 2008, lanza su segundo álbum llamado “Índigo” que tuvo como sencillos: Perdido en ti y Millón de años.

Sin embargo, da un salto cuando protagoniza la película “Rock of Ages” junto a Tom Cruise y la serie biográfica de Luis Miguel.

Entre sus trabajos recientes se encuentran las cintas Terminator: Dark Fate y Monster Hunter. Boneta, es también la nueva imagen, así como embajador de la afamada champagne Moët & Chandon, la marca lo eligió como uno de sus embajadores, por coincidir con el artista en ser fiel a sus raíces entre otras cosas.

Alianza

