Eros Ramazzotti, uno de los artistas más exitosos en la historia de la música italiana, con canciones que han dejado huella como La cosa más bella, Otra como tú, Hay vida, Dímelo a mí está de regreso en los escenarios para presentar su nuevo disco titulado “Latido Infinito”, el cual saldrá al mercado el 16 de septiembre, mientras tanto es lanzado el primer sencillo bajo el nombre de “Ama”.

De su “Latido Infinito”

El regreso de Eros Ramazzotti con más de 35 años de carrera, 70 millones de discos vendidos, no podía ser de otra manera más que con gran estilo e impacto, después de cuatro años de su último álbum de estudio.

Ahora con “Latido Infinito”, bajo el sello de Capitol Records Italia, el material saldrá al mercado al 16 de septiembre, disco que ya tuvo preventa así como el lanzamiento de su primer corte “Ama”, muestra un proyecto internacional que combina con la nueva gira mundial.

Este sencillo que marca el regreso de uno de los artistas italianos más queridos internacionalmente, la palabra “Ama” da el mensaje de amor universal, un himno a la libertad, una invitación a amar como quieras, sin límites, fronteras ni barreras y a celebrar este sentimiento en todas sus formas y facetas.

De la gira

Como parte de este regreso Eros alista el 30 de octubre su gira “Battito Infinito World Tour”, una majestuosa aventura con más de 60 shows por todo el mundo, donde el artista recorrerá las ciudades más importantes del mundo, para celebrar el viaje musical del nuevo disco en vivo por primera vez junto a su legión de fans.

En este tour, los conciertos incluirán su reciente material, así como las canciones por las cuales es conocido Eros Ramazotti en su carrera.

Respecto a las plazas incluirá México, llegando el 23 de noviembre a la Arena Ciudad de México.

El gran tour llegará también a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Austria, Hungría, Serbia, Polonia e Italia entre otros.

Del artista

Eros Ramazzotti, es sin duda uno de los artistas más exitosos, con canciones que han dejado huella en la historia de la música italiana y de todo el mundo: 70 millones de discos vendidos, 2 mil millones de reproducciones y casi 2 mil millones de visitas en YouTube.

Después de 14 álbumes de estudio, giras europeas y mundiales completamente agotadas, innumerables premios, certificaciones y reconocimientos, ahora celebra 35 años de carrera.

El último álbum con canciones inéditas de Eros, "Vita ce n'è", data de 2018, seguido de una colosal gira de más de 90 espectáculos en 32 países de todo el mundo, el "Vita Ce N'è World Tour", que comenzó en el Olympiahalle de Munich con una doble actuación y entradas agotadas.

El álbum marca el inicio del proyecto de remasterización y reedición en vinilo y en formato digital de los discos que han marcado su recorrido artístico, un viaje musical por múltiples etapas para redescubrir un catálogo atemporal: "Dove C'è Musica", "Nuovi Eroi", "Tutte Storie", "ER9S", "Stilelibero", "In Ogni Senso", "In Certi Momenti".

Su gran éxito comenzó cuando el joven artista de Roma llegó a la final de la competición Voci Nuove di Castrocaro con "Rock 80", la canción que le consiguió su primer contrato discográfico con la firma DDD.

En 1982 lanzó su primer single, "Ad un amico", y en 1984 triunfó entre los "jóvenes prometedores" en el Festival de San Remo con "Terra promessa", que se publicó por toda Europa, marcando el inicio de su carrera como artista internacional. A partir de este momento, todos sus discos saldrían también en versión en español.

En 1985, Eros regresa al Festival de Sanremo con "Una historia importante", de su álbum debut "Cuori agitati", un single que vuelve a conquistar Europa.

En 1986, lanzó su segundo álbum "Nuovi eroi" y ganó el Festival de San Remo con "Adesso tu". Su tercer álbum, "In certi momenti", vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo, y con él, Eros Ramazotti inauguró la primera de lo que sería una larga serie de giras para más de un millón de asistentes. A esto le siguió el lanzamiento de su cuarto álbum: "Musica è".

La consagración de Ramazzotti como artista internacional llegó en 1990, con el lanzamiento de su quinto disco, "In ogni senso", en 15 países.

En el mismo año, fue el primer artista italiano en actuar en el prestigioso escenario del Radio City Music Hall de Nueva York con un impresionante debut con entradas agotadas, seguido de otra larga gira, que terminó en 1991 con el lanzamiento del doble álbum en vivo "Eros In Concert", lanzado en Barcelona con un concierto ante 20 mil personas y retransmitido a nivel mundial.

Entre 1993 y 1996 estuvieron llenos de éxitos, álbum "Tutte storie" (1993) vendió 6 millones de copias y subió a lo más alto de las listas de éxitos de toda Europa, se ganó el corazón de 15 países latinoamericanos en sus giras en vivo.

Luego vino su álbum de grandes éxitos "Eros", con sus temas más famosos, nuevas composiciones y dúos excepcionales con Andrea Bocelli y Tina Turner.

En febrero de 1998, se embarcó en una exitosa gira mundial que lo llevó a Sudamérica, Estados Unidos y Europa, participó en "Pavarotti and Friends" (dirigida por Spike Lee) y lanzó el álbum en vivo "Eros Live". También recibió numerosos premios, como el Premio Echo (el Oscar de la escena musical alemana) al "Mejor Artista Musical Internacional".

El año 2003 marcó el lanzamiento del noveno álbum de Eros, "9", que se mantuvo en el número 1 en las listas de ventas durante 14 semanas y estuvo 95 semanas en el Top 100.

Le siguieron dos álbumes más exitosos: "Calma aparente", que contiene su famoso dueto con Anastacia, "I Belong To You", seguido de una gira europea, y "e²" ("Eros al quadrato"), con 14 de sus éxitos en versiones remasterizadas originales y 4 temas inéditos, incluido su dueto con Ricky Martin, "Non siamo soli". "e²" fue el álbum italiano más vendido de 2007.