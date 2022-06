De regreso a escenarios poblanos llega uno de los grupos más emblemáticos del rock mexicano, Caifanes en concierto para presentar lo mejor de su música este sábado 25 de junio a las 21:00 horas en el Auditorio GNP Seguros.

Caifanes, en febrero arrancaron su gira recorriendo Estados Unidos, así como otros países, ofertará un concierto esperado en la ciudad de Puebla donde tienen gran número de seguidores, con quienes cantarán sus clásicos temas, además del su más reciente canción “Sólo eres tú” lanzada en todas las plataformas digitales, retomando así la carrera iniciada en la década de los 80´s.

Del show

Para este evento, se espera un concierto aproximadamente de dos horas, con una producción de luces, pantallas gigantes entre otras cosas.

Respecto al repertorio, es importante decir, que el grupo cantará sus clásicos éxitos como: Nubes, Nada, Miércoles de ceniza, Cuéntame tu vida, Para que no digas que no pienso en ti, Te estoy mirando, Miedo, Detrás de ti, Nunca nadie me podrá parar, El negro cósmico, De noche todos los gatos son pardos, No dejes, Viento, La célula que explota, Aquí no es así, Ayer me dijo un ave, Los dioses ocultos, Maténme porque me muero, Perdí mi ojo de venado, por mencionar algunos, así como un clásico de esta agrupación para bailar como La negra Tomasa y lo más reciente en “Sólo eres tú”.

También se espera para deleite de los fans, que el grupo toque algo de la etapa de Jaguares, lo que sería una muestra de variedad musical de las diferentes etapas de algunos miembros de Caifanes liderados por Saúl Hernández (Guitarra y voz).

Del grupo y su carrera

La banda mexicana de rock Caifanes, con más de 35 años de carrera, estuvo activa desde 1987 a 1995, volviendo a la escena musical en su primer reencuentro en el 2011, en 1994 Caifanes lanzó su último disco inédito.

Luego de una ausencia de los escenarios y cuyo proyecto siguió con dos de sus integrantes y otros elementos, bajo el concepto Jaguares, la carrera musical de la agrupación continúo, manteniendo el éxito, pero sobre todo a sus fans originales y a otros más que se sumaron a la nueva banda y su formación.

Cabe mencionar que el grupo, es de los más solicitados en festivales, tanto del país como del extranjero, demostrando siempre porque son consentidos, pero también precursores del rock en México.

De su discografía, encontramos: Caifanes, (1988), Caifanes II, (1990), El silencio, (1992), El nervio del volcán, (1994), así como compilaciones entre éstas: La historia, (1997), Lo esencial de Caifanes, Caifanes frente a frente Zoe, (2011), Personalidad Caifanes, (2014) entre otros.

La formación del grupo Caifanes se distinguió por sus integrantes Alfonso André (Batería), Sabo Romo (Bajo), Diego Herrera (Teclados y Saxofón) y Saúl Hernández (Guitarra y voz), así como músicos invitados y algunos alternantes.