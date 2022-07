Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en julio, séptimo mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas.

Además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Abriendo el mes este primero de julio llegan varios estrenos entre estos la película Spencer donde veremos como el matrimonio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos se ha enfriado. Aunque abundan los rumores de aventuras y divorcio, se ordena la paz para las festividades navideñas en la finca de la Reina.

Otra cinta para ver es Hazlo Como Hombre donde Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una vida masculina y feliz desde la infancia, hasta que un día Santiago les dice a los demás que es gay.

El impulsivo Raúl, es homófobo y trata de convencer a Santiago de que no es más que una simple confusión sexual. Pero cuando la situación se vuelve insostenible, Eduardo y Raúl dejan de lado sus prejuicios y deciden ayudar a Santiago en su nueva vida.

Este día también se estrena La Lista Terminal, después de que el pelotón de James Reece fuera emboscado durante una misión secreta de la marina, regresa a casa con recuerdos contradictorios y lleno de culpa.

El 8 se verá la segunda temporada de Doc: Una Nueva Vida, donde el Doctor Andrea Fanti, brillante jefe de medicina interna cuya vida da un giro inesperado cuando el padre de un paciente que ha muerto en su sala le dispara en la cabeza.

Andrea sobrevive, pero pierde la memoria de los últimos doce años de su vida.

También se verá Snake Eyes: G.I Joe Origins. Después de salvar la vida de su aparente heredero, el tenaz y solitario Snake Eyes es llamado a Arashikage, un antiguo clan japonés, donde le enseñan los caminos del guerrero ninja.

También presente la película de acción Asesino sin Memoria, donde Alex Lewis es un asesino experto y de precisión discreta. Atrapado en un conflicto moral, se niega a completar un trabajo que viola su código y debe cazar y matar a las personas que lo contrataron antes de que ellos lo encuentren primero.

El día 15 de julio llega la quinta temporada de The Good Doctor. El Dr. Shaun Murphy se ve obligado a confrontar a Lea sobre su relación y determinar lo que realmente significa para ella.

Mientras que la Dra. Lim responsabilizará a Salen del error que ha derivado en la muerte de un bebé. Además, veremos el regreso de uno de la doctora Claire Browne.

Para el 21 de julio llega Georgetown basado en una historia real. Ulrich Mott, un escalador social ambicioso, se casa con una viuda adinerada en Washington D.C. para mezclarse con poderosos políticos.

El 22 abundan los estrenos entre estos: Anything’s Possible, siendo la coming-of-age de la Generación Z, conocemos a Kelsa, una chica trans segura de sí misma y que cursa el último año en la secundaria.

Cuando su compañero de clase, Khal se enamora de ella y se arma de valor para invitarla a salir, a pesar del drama que podría causar. También presente la segunda temporada de Ana, quien descubre que firmó un contrato con su agente para un papel principal, pero no es lo que ella pensaba.

Este día no se pierdan The Doorman. Una mujer regresa a su país, luego del combate y se hace amiga de una familia en Nueva York, pero no espera que una banda de ladrones planee tomar los objetos de valor de la familia; y será ella la que se interpondrá entre ellos y sus vidas.

Y una bella cinta es, Dog: Un Viaje Salvaje donde Briggs, un miembro del ejército y su perra Lulu, recorren la costa del Pacífico con la esperanza de llegar a tiempo al funeral de un soldado.

El 29 de julio llega una serie muy esperada Paper Girls, donde se conocerá la vida de cuatro niñas de 12 años que se enfrentan a una misión, pocas horas después de la noche de Halloween en 1988. Atrapadas en un complicado conflicto, viajarán a través del tiempo para salvar el mundo.

Por último, en la Tienda Prime se podrán adquirir el 10 de julio, The Girl from Plainville, la verdadera historia del caso de Michelle Carter y los eventos que llevaron a la muerte de Conrad Roy III, y, más tarde, a una condena de homicidio involuntario.

Y el 21 de julio se podrá disfrutar de la última cinta de la saga Jurassic bajo el título de Jurassic World: Dominion que lleva a la Isla Nublar y el parque han sido destruidos. Los dinosaurios ahora viven y cazan entre los humanos alrededor del mundo.

Este frágil balance cambiará el futuro y determinará por completo, si los seres humanos seguirán siendo los depredadores del ápice en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.