Minions: Nace un Villano, animación y comedia en 88 minutos. La historia no contada del sueño de un niño de doce años de convertirse en el supervillano más grande del mundo. Ahora en esta precuela que está ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de origen de cómo Gru (con la voz del nominado al Oscar Steve Carell), el mayor supervillano del mundo, conoció por primera vez a sus icónicos Minions, formó así el equipo más despreciable del cine y se enfrentó a la fuerza criminal más imparable del mundo. Con nuevos personajes, más aventuras y una banda sonora especial para la cinta también inspirada en los 70´s encabeza por Diana Ross con Tame Impala, la banda sonora cuenta con 19 tracks. En las voces encontramos a Steve Carell, Taraji P. Henson, Pierre Coffin, Michelle Yeoh, dirige Kyle Balda.

El Teléfono Negro, terror y suspenso en 102 minutos. Basada en hechos reales, la trama lleva a Finney Shaw un niño de 13 años tímido e inteligente, secuestrado por un asesino sádico y atrapado en un sótano insonorizado donde gritar no sirve de nada. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino. La cinta toma elementos de una historia real, que sucedió un 4 de diciembre de 1972 en California conocido como el caso Steven Stayner, cuando un niño es secuestrado y abusado durante siete años, abordado por un hombre llamado Kenneth Parnell. Si bien The Grabber no es un asesino real, sino que salió de la creatividad de Joe Hill, el autor del libro en el que se basa la película (hijo de Stephen King); existe un caso de la vida real que se asemeja mucho a la trama de 'El teléfono negro'. Actúan Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Ethan Hawke, Gina Jun, James Ransone dirige Scott Derrickson.

Lightyear animación en 105 minutos. Una vez más, Disney y Pixar se unen en una aventura llena de diversión que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y a la famosa frase “Al infinito y más allá” de la película “Toy Story”. Ahora Lightyear presenta al legendario Guardián Espacial en una aventura intergaláctica junto a un grupo de ambiciosos reclutas y su divertido compañero robot Sox. Dirigida por Angus MacLane y producida por Galyn Susman en las voces están Taika Waititi, Keke Palmer, Chris Evans.

Jurassic World: Dominio, acción, ciencia ficción y aventura en 148 minutos. Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia. Actúan Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard, Sam Neill entre otros, dirige Colin Trevorrow.

Top Gun: Maverick, acción en 131 minutos. Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) está en donde pertenece, cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especial que ningún piloto vivo ha visto antes, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw "Rooster" (Miles Teller), el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, conocido como "Goose". Enfrentando un futuro incierto y confrontando a fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una lucha contra sus miedos y una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos elegidos para volar. En el reparto también está Jennifer Connelly, Glen Powell, Val Kilmer, Ed Harris; la dirección es de Joseph Kosinski.

Todo en partes al mismo tiempo, acción y fantasía en 139 minutos. Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado. Actúan Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, James Hong, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, dirige Dan Kwan.

Adiós Señor Haffmann, drama en 116 minutos. París, 1942. François Mercier es un hombre común que solo aspira a formar una familia con la mujer que ama. También es el empleado de un talentoso joyero, el señor Haffmann. Pero ante la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los dos hombres no tienen más remedio que llegar a un acuerdo cuyas consecuencias, a lo largo de varios meses, cambiarán el destino de los personajes. Actúan Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Daniel Auteuil, dirige la producción francesa Fred Cavayé.