Grande entre los grandes, llegan a Puebla en concierto uno de los grupos más esperados, el grupo Intocable para ofrecer el poder de su música hecha canción en concierto el sábado 23 de julio a las 10 de la noche teniendo como sede el Centro Expositor.

Del show

Los creadores de éxitos como “Fuerte no soy” y “Aire” entre otros, tendrán una gran noche llena de música, baile y éxitos para todos los poblanos y público en general, donde Intocable ofrecerá su gran repertorio musical como solo ellos lo saben hacer.

Así el grupo estadounidense de origen mexicano, quienes se han distinguido por su música texana y norteña, fueron fundados en la década de los 90´s por Ricky Muñoz y René Martínez, junto con sus compañeros Sergio Sena en las percusiones, Johnny Lee Rosas en el bajo sexto y segunda voz, Alejandro Gulmar en bajo sexto y Félix Salinas en el bajo electrónico; ofrecerán en vivo lo mejor de su repertorio, poniendo a bailar y cantar a todos los presentes.

Entre las canciones que no pueden faltar estarán: Enséñame a olvidar, Déjame amarte, Llueve, Todo para qué, Aire, Arrepiéntete, Y tú no sabes amar, Coqueta, Fuerte no soy, Por ella, El poder de tus manos, Soñador eterno, El perdedor; Sueña, Como se olvida, Dímelo, Como se fue ella, Culpable fui, Y te vas, Te amo, Te deseo, Cada vez que estás conmigo, Me dueles, Nunca supe amarte solo por mencionar algunos temas.

De su carrera

Intocable es un grupo estadounidense de música texana y norteña originarios de Zapata, Texas, fundado a principios de los 90´s por Ricky Muñoz y René Martínez.

Desde su salida su música y concepto fueron aceptados por la gente que de manera inmediata abarrotaba sus presentaciones.

En 1999, específicamente un 31 de mayo, el grupo sufrió un accidente, donde murieron José Ángel Farías y Silvestre Rodríguez, así como el gerente operativo, mientras que los demás miembros del grupo tuvieron múltiples lesiones.

Sin embargo, tras una ausencia por este hecho, el grupo regresó más fuerte presentando su nuevo álbum “Contigo” donde el primer corte se llamó “El amigo que se fue”, homenaje a los fallecidos de la banda.

Con más de 20 años de trayectoria, producciones en el mercado exitosas, así como un gran número de premios entre estos 2 Grammys Americanos, 5 Latinos, Lunas del Auditorio, Billboard, Premios Lo Nuestro, Oye, Furia Musical, Texano Music entre otros, Intocable mantiene su estilo y fuerza en el escenario como en sus inicios.