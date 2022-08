Consentida del momento, la estrella global Danna Paola arranca su nuevo tour XT4S1S, con el cual recorrerá las principales ciudades de México, así como de otros países.

La cita en Puebla es el viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

La exitosa cantante, compositora, actriz y una de las mejores voces del mundo, Danna Paola, está lista para dar un gran espectáculo en algunos de los escenarios más emblemáticos de México.

Después de su “Mala Fama Tour”, el cual ya no llegó a varias ciudades debido a la pandemia de coronavirus, Danna está de regreso en los escenarios que la esperan con su espectáculo.





Y es que la talentosa cantante vive su mejor momento al ser uno de los iconos pop más grandes de la actualidad, además su paso como actriz estelar de la serie Élite, producida por Netflix, se ha posicionado como una de las cantantes mexicanas más populares en el mundo.

Prueba de ello será su primera presentación en uno de los países donde más la escuchan como el Perú.

De su Tour y nuevo sencillo

Cabe decir que el nombre de su tour XT4S1S, es también el título de su más reciente sencillo el cual ya se puede escuchar en las plataformas digitales, este tema tiene un sonido totalmente nuevo, provocador, que genera euforia, como dice la letra ‘adrenalina que coloca y desenfoca’.

Con esta nueva producción, la popular cantante refleja quien es hoy en XT4S1S habla de ‘una noche loca’ y los efectos de estar en éxtasis, sentirse feliz, imparable, invencible, viviendo emociones con intensidad, siendo ella sin importar el qué dirán, solo disfrutando y viviendo el momento al 100. La canción de más de 3 minutos, fue producida por Danna Paola y Alex Hoyer.

De la gira y show

Danna Paola, además de presentarse en Puebla el 2 de diciembre en el Auditorio Metropolitano, estará regresando a los escenarios para un gran espectáculo como parte de su Tour XT4S1S, presentándose en los escenarios más emblemáticos de México.

El 22 de octubre, en Veracruz en Salsodromo, el 4 de noviembre llega a San Luis Potosí a la Plaza de Toros, el 11 de noviembre en Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex, el 16 de noviembre llega a CDMX al Auditorio Nacional, continúa el 19 de noviembre en Monterrey Auditorio Citibanamex, el 9 de diciembre en Mérida en el Foro GNP Seguros.

La esperada gira está generando altas expectativas entre sus fanáticos con un ‘sold-out’ de las entradas en preventa para la presentación en el Auditorio Nacional en menos de dos horas, pero, además, las fechas del Tour XT4S1S en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica serán anunciadas próximamente.

La popular cantante continúa viviendo los mejores momentos de su carrera como uno de los íconos pop más grandes de la actualidad y demostrando su gran poder vocal; se espera un show de aproximadamente 2 horas, donde estará acompañada de sus músicos, coristas, bailarines.

Lo anterior será acompañado con un despliegue de tecnología y efectos, acompañado de cambios de vestuario donde el maquilla y los accesorios serán parte importante de lo visual.

Entre los temas que no pueden faltar en la esperada noche de conciertos están: A un beso, Idiota, Mala fama, Cachito, Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mía, Amor ordinario, No es cierto entre muchos otros.