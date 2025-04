La agrupación musical Los Alegres del Barranco ha emitido disculpas públicas tras la controversia generada en su reciente presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras interpretaban un corrido en su honor.

En un comunicado, los integrantes de la banda —Armando, José Pavel y José Carlos Moreno, así como Cristóbal Reyes— expresaron que su intención nunca fue generar controversia ni ofender a nadie.

Destacaron que su música se inspira en contar historias populares de la cultura mexicana y se comprometieron a implementar medidas más rigurosas respecto al contenido visual y narrativo de sus espectáculos futuros. ​

Además del comunicado escrito, la agrupación publicó un video en el que reiteraron sus disculpas.

José Pavel Moreno enfatizó que no se trató de un homenaje a ninguna persona en particular y que el material visual no representaba un tributo al líder del CJNG.

Armando Moreno añadió que, desde sus inicios, la banda se ha dedicado a musicalizar historias populares, similar a lo que hacen películas, series y libros. ​

La polémica surgió después de que, durante la interpretación del corrido 'El dueño del palenque', se proyectaran imágenes de 'El Mencho'. Este acto llevó a las autoridades de Jalisco a iniciar una investigación por posible apología del delito.

La Fiscalía del estado está analizando los videos del concierto y ha solicitado al Auditorio Telmex las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables de la proyección de dichas imágenes. ​

Este incidente ha tenido repercusiones adicionales para la banda. El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de turista y trabajo de los integrantes de Los Alegres del Barranco, argumentando que la proyección de imágenes de 'El Mencho' durante el concierto promovía a un individuo buscado por las autoridades estadounidenses y líder de un cártel designado como terrorista.

La controversia también ha llevado a la cancelación de futuras presentaciones de la banda en diversas regiones de México. Autoridades en Querétaro y Jalisco han decidido cancelar conciertos programados, reflejando una postura más estricta contra eventos que puedan ser interpretados como apología del delito. ​

Los Alegres del Barranco han agradecido el apoyo de sus seguidores durante este período y han reafirmado su compromiso de ser más cuidadosos con el contenido de sus presentaciones en el futuro. ​