La espera terminó, llega la serie más ansiada y costosa de todos los tiempos, “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”.

La serie se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo en varios idiomas el viernes 2 de septiembre, con nuevos episodios disponibles cada semana.

De la serie y sus personajes

“El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”, trae a las pantallas por primera vez las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.

Este drama épico está ambientado miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de JRR Tolkien y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y uno de los villanos más grandes que alguna vez fluyó de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad.

Comenzando en un momento de relativa tranquilidad, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta la majestuosa capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

Además de la gran historia, la serie cuenta con personajes y actores clave, entre el elenco, encontramos a Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker) y Celebrimbor (Charles Edwards).

Los Harfoots Elanor “Nori” Brandyfoot (Markella Kavenagh) y Largo Brandyfoot (Dylan Smith);The Stranger (Daniel Weyman); los Númenóreans Isildur (Maxim Baldry), Eärien (Ema Horvath), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) y la Reina Míriel (Cynthia Addai-Robinson).

Los enanos King Durin III (Peter Mullan), el Príncipe Durin IV (Owain Arthur) y la Princesa Disa (Sophia Nomvete); los sureños Halbrand (Charlie Vickers); Bronwyn (Nazanin Boniadi); y el elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova).

De los creativos y talentos

La serie es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay y es protagonizada por el célebre elenco liderado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

Uniéndose a Payne & McKay en la producción ejecutiva, están Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, junto con los productores Ron Ames y Christopher Newman. Wayne Che Yip también es coproductore ejecutivo y dirige junto con Bayona y Charlotte Brändström.

De la banda sonora

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack), está disponible en todo el mundo a través de todos los servicios de streaming, la música de todos los episodios de la tan esperada serie Amazon Original fue compuesta por el ganador del Emmy Bear McCreary y también incluye la canción principal “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title,” compuesta por el ganador del Premio de la Academia Howard Shore.

Los suscriptores de Amazon Music también tendrán acceso a dos canciones exclusivas de la banda sonora: "Find the Light" y "The Promised King".





Después de cada episodio, Amazon Music lanzará un álbum de banda sonora semanal que contiene la partitura completa de cada episodio, además de canciones extra adicionales solo disponibles en Amazon Music.

La banda sonora de la serie original de Amazon de la primera temporada incluye dos participaciones del elenco de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder: Sophia Nomvete (Princesa Disa) en la canción "A Plea to the Rocks" y "This Wandering Day", cantada por Megan Richards (Poppy Proudfellow).

Bear McCreary, conocido por su incomparable creación de mundos, guiará al público a través de los principales eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media, como se ve en la próxima serie.