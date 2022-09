Adentrándonos al noveno mes del año, septiembre, llega con mucho ritmo y sabor; ofreciendo nuevos lanzamientos musicales, donde no pueden faltar los duetos y colaboraciones, sencillos y lanzamientos de nuevos discos.

Así también, los nuevos valores y consagrados presentan sus propuestas este mes, donde es importante decir que la variedad de género y estilos están presentes.

Los lanzamientos

Un dueto único es el del italiano Eros Ramazzotti junto al español Alejandro Sanz en el tema “Soy”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Dos gigantes de la música internacional, multipremiados y con millones de discos vendidos, presentan esta unión musical en una canción de más de 3 minutos.

La canción es el segundo corte de Eros que se desprende de su álbum Battito Infinito que saldrá a la venta el 16 de septiembre.

Respecto al video, este fue dirigido por Adrián Egea y es una idea de Eros y Sergio Pappalettera en un viaje al pasado con una línea de tiempo que lleva a dos hombres maduros a cantar de sus vidas.

Jary Franco y Banda Los Sebastianes, presentan el tema “El club de los dolidos”, canción disponible en todas las plataformas digitales.

El vídeo oficial de esta canción se realizó en una cantina de Guadalajara, Jalisco, lugar perfecto para desarrollar diferentes historias en las que van sufriendo rupturas cada uno de los protagonistas que, poco a poco, se van integrando en la barra del lugar para seguir la fiesta y conformar su club.

Elton John y Britney Spears dos grandes de la música se unen para interpretar la canción “Hold Me Closer”, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El tema es un alegre himno dance futurístico para despedir el verano, que ve a dos de los artistas más icónicos de todos los tiempos unirse por primera vez en la historia.

Las semillas de la colaboración se sembraron en 2014 cuando la pareja se conoció por primera vez en la 22ª Fiesta Anual de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA.

Un tuit posterior en 2015 de Britney profesando su amor por el clásico de 1971 de Elton "Tiny Dancer" fue lo que provocó la idea de la colaboración con Elton y las estrellas finalmente se alinearon este verano.

Después de escuchar el primer corte del sencillo a principios de este verano, Elton John supo que la voz reconocible al instante de Britney era el toque perfecto para darle vida a la canción.

Britney dijo que sí de inmediato, y el resultado, "Hold me Closer", promete ser la canción del verano. El lanzamiento de “Hold Me Closer” también marca la primera música nueva de Britney Spears desde 2016.

Danna Paola vuelve a la carga con una segunda versión en video de su reciente tema “XT4S1S” la canción que invita a sus fans a pasar una noche loca con ella y sus amigos.

Ahora en este segundo video, veremos un viaje audiovisual que representa el estado mental de principio a fin de una fiesta tipo rave en México.

El video inicia con la protagonista y sus amigos arreglándose para salir, después se apoderan de la Ciudad de México para vivir una noche loca llena de música, lásers, licuachelas y mucho “XT4S1S”.

Edgar Esteves dirigió la filmación cinematográfica incluyendo la magia de la tecnología digital (AI) junto con la magia del filmar en FILM lo que hace que el vídeo de más de 4 minutos, sea único y transgresor como pocos en México.

La canción producida por Danna y Alex Hoyer, fue posicionada durante su semana de debut dentro de los primeros lugares en México, incluyendo YouTube Videos México #25; YouTube Canciones México #51; YouTube Artistas #48; y #39 en Spotify 200 en México.

Otra imparable es la brasileña Anitta quien estrena nuevo sencillo titulado “Lobby” junto a Missy Elliott.

La canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un video dirigido por Arrad, el tema, un ritmo discotequero listo para la pista de baile y una potente línea de bajo dan paso a su contagioso coro: "Kiss me from the roof to the lobby”, lo dicen todo.

Por su parte, la legendaria Missy Elliott se encarga de un verso clásico con un doble sentido citable y su inimitable estilo.

Grace Guillén presenta su nuevo sencillo “No pasa nada”, tema escrito e interpretado por el dúo pop Ha Ash que la cantante sinaloense da una nueva versión con su propio estilo acompañada de la banda.

Grace quien ha compartido su gran amor por la música a través de cada uno de sus lanzamientos, destacando por su indiscutible talento vocal e interpretativo y posicionándose poco a poco como una de las nuevas promesas femeninas dentro del género regional mexicano.