Para los amantes del buen cine, una de las opciones indiscutibles es el servicio streaming de MUBI, el cual contiene un amplio catálogo de películas, así como la mejor curaduría de producciones cinematográficas de todos los tiempos. Además, la colección de su catálogo, siempre está en constante rotación.

De los antecedentes

MUBI, es un distribuidor, productor y servicio de streaming, basado en la suscripción que ofrece una selección curada de películas de todas las épocas, autores, festivales, nacionales e internacionales, por temática, por artistas entre otras muchas opciones.

La plataforma curada VOD, exhibe una selección de 30 películas a la vez. En el 2020, MUBI lanzó la biblioteca, la cual permite que sus miembros, vean películas previamente seleccionada por sus curadores.

De su catálogo

En su amplio catálogo, se encuentran largometrajes, documentales, cortos, mediometrajes. Algunos de estos para disfrutar este mes son:

Chico ventana también quisiera tener un submarino. Inspirado en los viajes de tres horas en ferry de Alex Piperno desde Montevideo a Buenos Aires cuando era estudiante, este debut surrealista entrelaza historias simultáneas en un laberinto onírico.

Los diálogos mínimos y la quietud de las complejas tramas crean un ritmo meditativo donde sumergirse.

Paris. 2008 de Cédric Klapisch esta obra a todos los francófilos les gustará. El director de L’auberge espagnole y Russian Dolls realizó este drama nominado a los premios César. Está protagonizado por grandes actores como Romain Duris, Juliette Binoche y Fabrice Luchini.





One More Time With Feeling del 2016, es un documental profundamente personal, el primero que Andrew Dominik hizo con la leyenda musical Nick Cave, que revela la frescura y ternura ocultas por el luto.

El personaje de Cave como estrella se abre y atestiguamos, con un collage caleidoscópico de trucos cinematográficos, un encuentro inolvidable.

Un asunto real 2012 de Nikolaj Arcel. Este drama de época nominado al Óscar entreteje la historia con las pasiones privadas y explora las escandalosas consecuencias de su combinación.

Locura, poder, política y sexo son los elementos clave en el “affaire” del título, que cobra vida con las intensas actuaciones de Mads Mikkelsen y Alicia Vikander.

Trances de 1981. La película de concierto de Ahmed El Maânouni es un retrato documental de la banda marroquí Nass El Ghiwane.

Reflexionando en las tradiciones musicales marroquíes, los estados de trance y el poder del teatro político, el grupo pionero lleva a su público, y a nosotros, a un encuentro con el éxtasis.

Tenemos que hablar de Kevin del 2011. Con la dirección de Lynne Ramsay y protagonizada por Tilda Swinton brinda una escalofriante representación del resentimiento y el arrepentimiento materno en este retrato de la disfunción familiar.

Los claroscuros y la calculada falta de espacios domésticos evocan la tensión entre naturaleza y crianza y las vacías vidas emocionales de los personajes. Así como el trastorno intenso del protagonista.

El lugar sin límites de 1978, es Considerada por muchos como la película más célebre de Arturo Ripstein, la cinta no estuvo exenta de polémica.

Osada para su época, se adentra en temas candentes tales como la misoginia, el travestismo y el trabajo sexual, con el burdel haciendo de potente metáfora del infierno.

Con grandes actores como Roberto Cobo, Carmen Salinas, Lucha Villa, Ana Martín, Julián Pastor, Fernando Soler y Gonzalo Vega.

Carta a mi Madre para mi Hijo producción española del 2022. Dirigida y escrita mientras la ganadora del Oso de Oro Carla Simón (Alcarràs) estaba embarazada de su hijo, esta joya granulada y en Súper-8 destella fecundidad.

Al viajar en el tiempo y entre generaciones y medios—de cartas y flamenco a diversos archivos fílmicos se celebra la promesa de los nuevos inicios.

El santo oficio de 1974, basado en transcripciones reales de juicios, el drama de Arturo Ripstein cuenta una historia impactante de persecución judía en el México colonial. Una familia judía convertida al catolicismo es traicionada por un hijo que informa al Santo Oficio que aún practican la antigua fe.

Algunos miembros de la familia capitulan ante la Iglesia, otros se resisten y algunos enloquecen en una sociedad que quema en la hoguera a judíos, brujas y adúlteros.

En competencia por la Palma de Oro y un éxito entre la crítica, la cinta refleja el rechazo de Ripstein a la intolerancia de cualquier tipo. En el reparto estelar de esta cinta están Diana Bracho, Jorge Luke, Mario Castillón, Claudio Brook, Ana Mérida, Rafael Banquell, Silvia Mariscal.