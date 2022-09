Para los fans de uno de los grupos más emblemáticos de todos los tiempos, Kiss, llega un espectáculo único a manera de tributo, “The Hottest Show Experience”, para presentarse a cargo de Carnival of Kiss el sábado 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Principal.

Del espectáculo y la gira

“The Hottest Show Experience”, es considerado el mejor tributo en Latinoamérica a la banda Kiss, por la impecable ejecución que hacen de cada uno de los temas de todas las épocas de la legendaria y emblemática banda neoyorkina.

Por la extraordinaria escenotecnia que manejan a nivel auditivo y visual, haciéndolo un show único e inigualable en todo el continente y uno de los mejores a nivel mundial.

Lo anterior lo hace posible Carnival of Kiss en cada concierto que ofrecen, llevando a los espectadores a vivir la experiencia emulada en toda magnitud de la icónica agrupación surgida en el año de 1973, recordando lo mejor de su música, éxitos, estilo personificado en cada uno de sus integrantes.

En esta gira que Carnival of Kiss está realizando en la República Mexicana y que comenzó el 18 de junio en Monterrey, tiene un sentido muy especial, ya que el próximo año, Kiss cumple medio siglo de haber surgido para eternizar sus canciones, sus discos en la historia de la música a nivel mundial y donde Puebla es una ciudad muy importante y obligada para presentarla.

De los creativos

Carnival of Kiss fue creado en el año 2017 por un grupo de amigos admiradores de Kiss y en estos cinco años de trayectoria han recorrido con este espectáculo toda la República Mexicana, así como Estados Unidos, Colombia, España y Ucrania.

En el show caracterizan a cada uno de los integrantes de Kiss tanto en las etapas en las que se presentaban con toda la cara pintada, así como en las que se presentaban con la cara lavada.

Lo anterior ha llevado, a que en cada uno de los lugares a donde se han presentado han cautivado sin duda alguna a cada uno de los espectadores que han apreciado y disfrutado su show, lo que les ha hecho ganarse a pulso el respeto y la admiración del público.

De Kiss

Kiss es una banda estadounidense de rock, formada en Nueva York en enero de 1973 por bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley a los que más tarde se unirían Peter Criss en la batería y Ace Frehley en la guitarra.

Si bien es cierto que su música cautiva desde el principio, todo el concepto de Kiss fue el detonante del gran éxito, como su maquillaje facial y su extravagante vestuario, lo que les dio publicidad de todo tipo a los vendedores de más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Lo anterior crea su propio ejército de seguidores que al igual que los integrantes de Kiss, querían verse como ellos. Así Simmons asumió el rol de “Demon”, Stanley el de “Starchild”, Criss el de “Catman” y Frehley el de “Space Ace” o “Spaceman”.

Sin embargo sus tres primeros discos de estudio no tuvieron gran repercusión, hasta que llegó el lanzamiento de Alive! un disco en directo donde su popularidad despunta a lo grande.

Años más tarde a pesar del éxito, Criss y posteriormente Frehley, salieron del grupo y fueron sustituidos por Eric Carr y Vinnie Vicent asumiendo las personalidades de “The Fox” y “The Wizard”, respectivamente.

Para 1983 Kiss da un giro y abandonan su maquilla y accesorios, así como orientan su estilo al glam metal. Tras reencuentros y más, en septiembre del 2018 Kiss anunció el fin de su carrera en un programa y su última gira.

En su carrera Kiss tiene discos de estudio como: Kiss, Hell, Destroyer, Love Gun, Monster, Asylum. También cuenta con discos en vivo, libros, documentales; sumado a cantidad de premios y reconocimientos y grandes éxitos musicales como: Beth, Love Gun, I Was Made For Lovin You, Lick It Up, I Love It Loud, Forever, Reason To Live entre otras.