The Coca-Cola Company y Universal Music Group (UMG) anunciaron con bombos y platillos, la presentación del himno oficial de la campaña de la Copa Mundial de la FIFA 2022 que trae una nueva versión multicultural de la canción icónica de Queen, "A Kind of Magic" a cargo de tres mujeres importantes en el mundo de la música: Danna Paola, Felukah y TamTam.

De la canción y video

El himno, lanzado como parte de la campaña Believing is Magic de Coca-Cola, es una poderosa versión del éxito de 1986, una colaboración carismática entre la sensación del neo-soul egipcio y del rap, Felukah, la conmovedora cantautora de Arabia Saudita, TamTam y la mexicana nominada al Latin Grammy, Danna Paola.

“A Kind of Magic” de Queen, ahora estará acompañada por un video de actuación vibrante y dinámica que da vida a la energía y la ideología de la canción.

Filmado en la Ciudad de México, el video resume la emoción de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta, fusionando el sabor de la cultura latina y árabe con el apasionante mundo de la Copa Mundial de la FIFA.

"A Kind of Magic" y el video que lo acompaña se lanzó en todo el mundo este 21 de octubre antes del Mundial Qatar 2022, que comienza el 20 de noviembre.

La canción está disponible en todas las plataformas de reproducción digital y se podrá acceder al video a través de Coke Studio. Coke Studio es distribuido por UMG.

Además de esta canción, Coca-Cola está dando vida a su campaña Believing is Magic a través de varios elementos, que incluyen películas digitales, empaques, Fan Zone y Panini, que encarnan la pasión de los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Las declaraciones

“Trabajar con artistas tan increíbles y un equipo fuerte fue una bocanada de aire fresco. Todos irradiaban pasión y una energía mágica y contagiosa que siempre apreciaré profundamente. Estoy orgullosa de representar a Egipto y a las mujeres de todo el mundo, ahora y siempre”. Felukah.

TamTam dijo: “Estaba tan emocionada de ser parte de esta campaña con Coca-Cola y dos mujeres súper geniales e inspiradoras. Es hermoso que todas seamos de diferentes países cantando juntas y representando esta unidad a través de la música. La experiencia fue sin juego de palabras mágica, desde grabar la música hasta conocer al equipo y volar a la Ciudad de México para grabar los videos. ¡Fue un sueño y estoy encantada de compartirlo con el mundo!”.

Por su parte la mexicana Danna Paola resaltó: “Es algo inspirador ser parte de una campaña mundial representada por mujeres. Trabajar con Felukah y TamTam fue una experiencia bella y mágica. La música es la llave mágica para unir a la gente; estoy emocionada de ser parte de esto y dejar a mi país, México, en alto.”

De las artistas

Danna Paola es una actriz, cantante y compositora mexicana con más de 21 años de carrera. Su talento musical es reconocido internacionalmente.

Ha arrasado en las listas musicales mundiales con su más reciente álbum “K.O.”, convirtiéndose así en la primera artista solista mexicana que ingresa al Top Ten Global Album Debuts de Spotify (en el puesto 7); destacando el nombre de su país en la música latina. Su talento ha hecho que el álbum “K.O.” logre la certificación Doble Diamante + Platino + Oro en México.

Felukah apodada la “artista del neo-soul que trae el Nilo a Nueva York”, su voz es distintiva y versátil en el rap. Lanzó su primer proyecto bilingüe independiente "Citadel" en 2019.

Cambiando regularmente entre inglés y árabe, se conectó con el sello independiente Abu Recordings y trabajó en colaboración para producir y distribuir su álbum debut "Dream 23" en 2020.

En 2021, lanzó el EP Kawkab, que presentó su debut en el indie rock "Love on the Comedown" y la marcó como artista de lasde rango serio. Su último proyecto "The Love Serum", se está lanzando actualmente y es una oda a las mujeres que se empoderan en "Sterlini".

TamTam es cantautora saudita. Su sonido no es para encasillarla, tiene influencias alternativas de R&B y pop.

Su sencillo “We’ve Got Wings”, lanzado a fines de 2015, ayudó a promover una organización saudí de concientización sobre el cáncer de mama fundada por la princesa Reema Bint Bandar. “Gender Game” es una canción sobre su viaje como mujer saudí que persigue una carrera musical.

Su desafiante sencillo "Rise" del 2018 alcanzó más de 1 millón de vistas en Youtube. En 2019 interpretó "One Earth" en la Global Goals World Cup en Nueva York. Combina armoniosamente sus raíces árabes con influencias occidentales en sus últimos sencillos: ''ISMAK'', ''INSAK'' y ''RUN'', antes de su muy esperado EP que llegará este otoño.