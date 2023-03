Presentando su nueva propuesta en forma de canción, Alejandro Sanz y Danny Ocean, unen voces y talentos en su nuevo sencillo titulado “Correcaminos”.

Esta melodía ya está disponible desde el pasado fin de semana en las plataformas digitales y forma parte de un EP compuesto por tres canciones que está disponible desde el 24 de marzo.

De Correcaminos y los creativos

El español Alejandro Sanz está presentando su nuevo tema en colaboración con el artista venezolano Danny Ocean bajo el nombre de “Correcaminos”.

La canción es sin duda una apuesta inesperada construida sobre bases donde confluyen el pop, lo urbano y el aire sureño de Sanz.

“Correcaminos” fue compuesta por ambos artistas y refleja su conexión natural, un tema donde Sanz y Ocean presentan un nuevo rumbo sin miedo y sin restricciones.





Una canción de celebración, acordes llenos de música que parecen fortuitos y que imponen un ritmo pegadizo reivindicando la música española y latina, una muestra hedonista de pop brillante sin cortapisas.

La canción de poco más de 3 minutos, es producida por Alizz (Rosalía, C.tangana, Amaia), cabe decir, que “Correcaminos” forma parte de un EP compuesto por tres canciones que está disponible desde el 24 de marzo.

De los artistas

Alejandro Sanz nacido en Madrid, España, el 18 de diciembre de 1968, en la actualidad es uno de los músicos y cantautores más prolíferos, ha vendido más de 30 millones de copias de discos en todo el mundo, lo que le ha llevado a obtener premios como Grammys Latinos y Grammys anglos, entre otros reconocimientos.

En su carrera se ha destacado por tener varias colaboraciones con importantes artistas entre estos Shakira, Miguel Bosé, Camila Cabello, Antonio Carmona, Melendi, Laura Pausini, Malú, Nicky Jam, Tini, Alejandro Fernández, Jarabe de Palo, Marc Anthony, The Corrs.

Alejandro Sanz inició su carrera musical en 1989 con el disco Los Chulos son pa´cuidarlos en ese entonces su nombre artístico era Alejandro Magno.

Ya en el segundo material en 1991 se cambia a Alejandro Sanz para promocionar el disco Viviendo deprisa; le siguen los discos: Si tú me miras (1993), 3 (1995), Más (1997), El alma al aire (2000), No es lo mismo (2003), El tren de los momentos (2006), Paraíso Express (2009), La música no se toca (2012), Sirope (2015), El disco (2019) entre otros.

Danny Ocean, es un cantautor venezolano que ha logrado consolidarse como uno de los artistas más prolíficos a nivel mundial y uno de los mayores productores de éxitos latinos.

Su tema "Me Rehúso" es el más escuchado de la última década en Spotify de Latinoamérica y España.

Además, su hit global "Fuera del Mercado" se convirtió viral en TikTok convirtiéndolo en la portada del playlist Latino #1 de Spotify, Viva Latino.

Su último disco debutó en el Top Global y ha acumulado más de 740 millones de streams en Spotify. Además, logró ingresar al Top 50 Viral de México y Latinoamérica en un tiempo récord.

Recibió el pasado año cinco nominaciones de prestigiosos premios, resultando ganador en MTV MIAW, MTV EMA, Premios Juventud de Univisión, Los 40 España y Premios Heat donde recibió el premio como Mejor Artista Región Andina (Colombia, Ecuador Y Venezuela).

Actualmente se encuentra en su gira mundial @DannOcean2023 Tour que acaba de finalizar su etapa de Estados Unidos con 16 sold out, continúa por Europa y Latinoamérica durante todo este 2023.