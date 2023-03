Para los que gustan de las producciones fuertes e intensas, se alista el estreno de la serie “Dead Ringers”, un thriller psicológico de seis episodios protagonizado y producido por la actriz Rachel Weisz. Esta intensa producción, se podrá ver a partir del 21 de abril por Prime Video.

De la serie y sus personajes

“Dead Ringers”, es una intense serie ahora protagonizada por una gran actriz como lo es Rachel Weisz. Este tan esperado thriller psicológico. Es una versión moderna del thriller de 1998 de David Cronenberg, protagonizada por Jeremy Irons.

Ahora en Dead Ringers, Rachel Weisz interpretará un doble papel protagónico de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que comparten todo, tanto drogas, amantes y un deseo sin remordimientos de hacer lo que sea necesario, incluyendo el desafiar los límites de la ética médica, en un esfuerzo para retar las prácticas anticuadas y llevar la salud femenina al frente.

La serie, contará con los seis episodios que se estrenarán el 21 de abril exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial para deleite de los amantes de las series y las producciones intensas como lo será esta de principio a final.

De los creativos y elenco



Acompañando a la protagónica Rachel Weisz, el elenco de la serie incluye a Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) como Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) como Greta, Michael Chernus (Severance, Orange is the New Black) como Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) como Rebecca y Emily Meade (The Deuce, The Leftovers) como Susan.

Además de ser la protagónica, Rachel Weisz también es la productora ejecutiva de la serie limitada, que fue creada y escrita por la escritora y guionista nominada al Emmy, Alice Birch (Normal People, Succession, The Wonder), quien también es productora ejecutiva.

El realizador es Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) dirigió los primeros dos episodios y codirigió el último episodio de la serie. Durkin también es productor ejecutivo.

El equipo de dirección también incluye a Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall), y Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: The Last Man).





Dead Ringers es una coproducción de Amazon Studios y Annapurna Television. Alice Birch, quien es la showrunner de la serie, también es productora ejecutiva junto a Rachel Weisz para Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle y Sean Durkin.

Ali Krug es la productora ejecutiva para Annapurna Television. Erica Kay, Anne Carey y Polly Stokes también son parte de la producción ejecutiva. James G. Robinson, David Robinson y Barbara Wall son el equipo de producción ejecutiva para Morgan Creek.