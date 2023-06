La conductora de radio y televisión, Talina Fernández, falleció este 28 de junio a la edad de 78 años, luego de ser hospitalizada de emergencia. Hace unos meses, la llamada “dama del buen decir”, fue diagnosticada con leucemia.

Se reportó que esta tarde, la conductora ingresó a un hospital de Polanco, en la Ciudad de México, donde fue reportada como grave, por lo que fue trasladada al área de terapia intensiva.

“Mamá está en una condición muy crítica, muy crítica. Todavía no se ha ido. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos, no la vimos venir, no supimos como degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad desde hace un mes, y de pronto se tornó en una cosa que se llama mielosis displásica, y eso terminó siendo una leucemia, que hizo que su sangre ya no funcionara”, indicó su hijo, Coco Levy, a la cadena Telemundo.

Más tarde, la familia confirmó el fallecimiento, aunque no se ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del deceso.

Talina Fernández nació en la Ciudad de México en 1944. Participó en programas como "Viva el Domingo", "Nuevas Noches", "Ecos", "Nuestra casa", "Cuídate de la cámara" y "Sale el Sol". Además, se desempeñó como productora de "Caras y gestos", en 1977; "Corre GC corre", en 1987; y "Buscando a la niña Heidi", en 1987.