Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en julio, séptimo mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos el 6 de julio con la película Rápidos y Furiosos X Dom Toretto y su familia han logrado vencer a cualquier adversario, ser más listos y rápidos que cualquiera. Ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal, un enemigo del pasado, que tiene sed de venganza. Disponible para rentar o comprar en la Tienda Prime Video.

El 7 se verá la nueva serie Chavorrucos. Para escribir un libro sobre los diferentes tipos de personalidades en los hombres, Regina, una psicóloga, reunirá a 5 peculiares y divertidos hombres, este grupo de amigos y compañeros de terapia se ayudarán a superar diversas crisis. Este día también llegan Los Iniciados adaptación de los reconocidos libros del escritor Mario Mendoza cobran vida, pero con una historia diferente a la original. La película se escenifica en un futuro donde el agua es racionada y existe una lucha de poder por la ciudad. The Horror Of Dolores Roach es la nueva serie. Después de pasar años en la cárcel por una condena injusta, Dolores Roach es liberada. Al salir, se reencuentra con una amiga que la deja trabajar como masajista, pero las cosas se complican.

El 10 otra nueva serie llega El Castillo de Takeshi. La mítica serie regresa con pruebas emocionantes y nuevos lemas en un reboot de ocho episodios. Contará con Jorge Ponce y otros conocidos cómicos españoles, quienes le pondrán su voz y toque personal al concurso japonés. Mientras que el 12 llega la tercera y última temporada de la serie de comedia “Ana” protagonizada, escrita y dirigida por Ana de la Reguera.

El 14 entra la nueva temporada de El Verano En Que Me Enamoré. En el pasado, Belly solía esperar con emoción el verano en Cousins Beach, pero las cosas han cambiado. Ahora Conrad y Jeremiah pelean por su corazón, el cáncer de Susannah ha regresado, nada volverá a ser igual. Este día también se verá la nueva temporada de The Great, Peter y Catherine siguen descifrando su matrimonio. Peter está perdido en su papel como marido de la reina, por lo que se ocupa de las tareas de la paternidad, la caza y aventuras culinarias, pero las visiones de su difunto padre no lo dejan en paz. Disponible en Lionsate + a través de Prime Video Channels.

Al día siguiente una gran película llega Babylon ambientada en los años 20, es un viaje de excesos y ambición, el ascenso y la caída de grandes del cine en una época de decadencia y depravación en el mundo de Hollywood. Disponible en Paramount+ a través de Prime Video Channels.

El día 21 presente la nueva serie Libre de Reír. Sofía Niño de Rivera lleva la comedia a una cárcel penitenciaria por medio de talleres de stand up comedy con la intención de contar tres historias diferentes: hombres, mujeres y LGBTTTIQ+. Este día también llega El Pacto. John Kinley, un sargento en Afganistán incorpora al intérprete local Ahmed para ser su traductor en la región. Después de una terrible emboscada, John y Ahmed son los únicos sobrevivientes.

El 23 el estreno de la película Venom: Carnage Liberado Eddie Brock y su simbionte Venom siguen averiguando cómo convivir en un mismo cuerpo. También se estrena la nueva serie Operativo: Lioness. El programa Lioness, supervisado por Kaitlyn Meade y Donald Westfield, recluta a una agresiva Marine Raider llamada Cruz para operar junto a Joe, una agente que busca equilibrar su vida personal y profesional mientras la guerra contra el terrorismo está latente.



Cerrando el mes de julio, el 28 llega la nueva temporada de Good Omens. Después de frustrar el Apocalipsis, el dúo está de vuelta viviendo la vida al estilo mortal. De forma inesperada, el arcángel Gabriel llama a la puerta de Aziraphale sin recuerdos de quién es. Para resolver este misterio, Crowley y Aziraphale necesitarán más que un milagro. Y el 30 el estreno de la cinta The Flash. Al cambiar algunos acontecimientos del pasado, los mundos chocan. Barry quedará atrapado en una realidad donde Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación. Barry tendrá que persuadir a un Batman diferente y luchar por seguir vivo. Disponible para rentar o comprar en la Tienda Prime Video.