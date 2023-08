Uno de los grupos más esperados, grupo Intocable llegan a Puebla para ofrecer el poder de su música hecha canción en concierto este viernes 18 de agosto a las 9 de la noche en el Auditorio GNP Seguros.

Cabe recordar que se presentó el año pasado con gran éxito, el 23 de julio en el Centro Expositor, donde sus fans se dieron cita para bailar y cantar los éxitos del grupo.

Del show

El grupo Intocable tendrá una gran noche llena de música, baile y éxitos para todos los poblanos y público en general, donde Intocable ofrecerá su gran repertorio musical como solo ellos lo saben hacer.

Entre las canciones que no pueden faltar estarán: Enséñame a olvidar, Déjame amarte, Llueve, Todo para qué, Aire, Arrepiéntete, Y tú no sabes amar, Coqueta, Fuerte no soy, Por ella, El poder de tus manos, Soñador eterno, El perdedor, Sueña, Como se olvida, Dímelo, Como se fue ella, Culpable fui, Y te vas, Te amo, Te deseo, Cada vez que estás conmigo, Me dueles, Nunca supe amarte, solo por mencionar algunos temas que esperan en la gran noche de concierto con tan querida agrupación.

De Intocable

La agrupación quienes se han distinguido por su música texana y norteña que fueron fundados en la década de los 90´s por Ricky Muñoz y René Martínez, junto con sus compañeros Sergio Sena en las percusiones, Johnny Lee Rosas en el bajo sexto y segunda voz, Alejandro Gulmar en bajo sexto y Félix Salinas en el bajo electrónico.

Intocable ha recibido muchos premios, entre estos dos Grammys: en 2005 su disco Íntimamente ganó a Mejor álbum mexicano-estadounidense y en 2011 su disco Clásico fue reconocido como Mejor álbum norteño.

En lo que se refiere a Grammy Latino, ha ganado 4 premios: 2005, Mejor álbum norteño y Mejor canción regional mexicana con "Aire" en 2013, Mejor álbum norteño con "En peligro de extinción", y en 2019 su disco "Percepción" nuevamente ganó en dicha categoría.