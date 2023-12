Adentrándonos a la época decembrina, muchos materiales discográficos están presentes para disfrutar de estas fiestas.

Entre estos encontramos el de Karla Breu quien invita a escuchar su EP navideño “Siempre es Navidad”.

De este material uno de los tracks que suena fuerte en las plataformas digitales es “Contigo siempre es Navidad”, canción de 3 minutos.





Recordando

El año pasado Karla Breu lanzó “Siempre es Navidad” un EP navideño. Uno de los tracks Contigo siempre es Navidad se colocó en las listas de radio. Este año el track comienza a sonar una vez más en las plataformas digitales.

Del EP Navideño

La Navidad es una época mágica, un tiempo de celebrar, de reír y de cantar; para Karla es una época de paz, después de un 2023 donde se ha desarrollado ante los ojos de un público que crece cada vez más y se reúne alrededor de esta talentosísima cantante y compositora.

El año pasado, justo a tiempo para celebrar esta época tan especial, Karla presentó una grabación llena de alegría, ritmo y magia; un EP cuyo título es “Siempre es Navidad”.

Éste EP incluye tres covers: “All I want for Christmas is you” el clásico de Mariah Carey, un medley de “Va a nevar (Let it snow) y Winter Wonderland” y “Risas, amor, música y foquitos” de la exitosa obra musical “La Villa de Santa Claus” creación de su productor de cabecera Xavier López Miranda.

En ese EP, también debutaría una nueva canción de su autoría “Contigo siempre es Navidad”, este track producido por Ricardo Salvador, captura la alegría de las fiestas muy a su estilo: alegre, con una melodía súper pegajosa y acompañada de un divertido video, sin duda la Navidad es su época favorita del año.

Del sencillo que se reprograma

El sencillo “Contigo siempre es Navidad” se colocó en las listas de popularidad de manera sorprendente logrando picar en el número 5 de popularidad durante diciembre y reuniendo millones de vistas en YouTube y como la magia de la Navidad no tiene límites.

Este año una vez más el tema ha empezado a sonar en las estaciones de radio y el tráfico hacia el video también ha aumentado, por lo que la compositora decidió volver a promocionar “Contigo siempre es Navidad” pase al exclusivo club de canciones navideñas que regresan año con año, en esta temporada y que la gente gusta de ellas.

“Contigo siempre es Navidad”, se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.