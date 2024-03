Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en marzo, tercer mes del año, mes donde empieza el calor y llega la primavera, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos este primero del mes con la película Jaque Mate, la entretenida historia de una brigada internacional que resuelve crímenes, fraudes y ataques que ponen en peligro la seguridad global. Cada miembro usará su lógica, tácticas y estrategias para estar un paso adelante de su oponente. Actúa José Eduardo Derbez.

El día 6 de marzo llega la película musical Chicas Pesadas, de la mente de Tina Fey llega un nuevo giro al clásico. Ahora la nueva estudiante Cady es recibida en la cima de la cadena social por Regina George y sus amigas. Cady deberá aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas: la preparatoria. También este día se estrena Tesla. Una visión libre del visionario inventor Nikola Tesla, sus interacciones con el creador Thomas Edison y Anne, la hija de J.P. Morgan, y sus avances en la transmisión de energía eléctrica y luz.

El 7 no se pierdan Ricky Stanicky: El Impostor. Cuando tres mejores amigos hacen una broma que sale mal, inventan a un personaje imaginario llamado Ricky. 20 años después, continúan usando a Ricky como excusa, pero ante la sospecha de sus parejas, el trío decide contratar a un decadente actor para imitar al personaje.

La diversión al máximo llega el 8 de marzo con la sexta temporada de LOL: Last One Laughing México. En esta nueva temporada, Eugenio Derbez convocará a una nueva generación de participantes. Con nuevas caras vienen nuevos tipos de comedia, pero en esta ocasión, no todos son comediantes. Entre este grupo de “estudiantes”, veremos si es la nerd, el vago o el bully quien se lleva el trofeo de la clase.

Para los que gustan de las series el 14 de marzo llega Invincible, Temporada 2, parte 2. Mark Grayson, de 18 años, es como cualquier otro chico de su edad excepto que su padre es (o era) el superhéroe más poderoso en el planeta. Todavía recuperándose de la traición de su padre, Mark lucha para reconstruir su vida mientras encara nuevas amenazas.

Una nueva serie presente el 20 de marzo Tales of the Walking Dead, es un spin off de la aclamada serie The Walking Dead. Una antología episódica que seguirá a personajes individuales del mismo universo basado en los cómics de The Walking Dead, tanto nuevos como antiguos.

El 21 de marzo día que llega la primavera, se disfrutará de El Duro. Dalton es un ex peleador de la UFC con un nuevo trabajo de encargado de seguridad. Su misión es impedir que una violenta pandilla destruya un bar. Ni cinco contra uno, la pandilla no es rival para las habilidades de Dalton. Pero el riesgo aumenta con la llegada del despiadado matón Knox.

Cerrando el mes, el 28 de marzo, los amantes del terror no se pierdan Saw X: El Juego del miedo. En busca de un procedimiento prometedor que supuestamente curaría su cáncer, John Kramer se dirige a México para someterse a un tratamiento experimental, solo para descubrir que fue víctima de una estafa.

Estos son algunos de los atractivas que presenta Prime Video en su programación del mes de marzo.