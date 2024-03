Llega el mes del calor y la primavera, marzo, que ofrece la música con sus diferentes propuestas, valores nuevos y consagrados que tienen nuevos sencillos, materiales y colaboraciones. Importante decir que algunos de estos artistas lanzaron sus propuestas a finales de febrero y ahora en marzo continúan las promociones junto con lo nuevo de este tercer mes del año.

1. Diamantes y Amaranto, de Camila

Camila lanza “Diamantes y Amaranto”. El trío de Camila está presentando su nuevo su nueva canción, el mexicanísimo tema “Diamantes y Amaranto”. Este nuevo sencillo, estará incluido en su próximo álbum. Mientras tanto cuenta con un peculiar video de casi cuatro minutos el cual ya está disponible en las plataformas digitales. La canción fue producida por Cheche Alara, Mario Domm y Pablo Hurtado.

Con esta melodía, Camila apuesta por la siempre llegadora e imponente música mexicana, dando vida a una sentimental balada ranchera con mariachi que conquistará a sus seguidores de toda la vida y atraerá nuevos.

2. Tal vez, de Kendall Peña

Kendall Peña da un giro musical con “Tal Vez”. En la carrera de todo artista, llega un momento crucial dejar atrás el lenguaje creativo que le vio nacer para dar paso a nuevas manifestaciones de su obra. Ese es el caso de Kendall Peña, joven cantautor costarricense, quien luego de hacerse famoso como un sadboy de melodías tristes y música melancólica, hoy da un brinco su nuevo tema que habla de separaciones y dejar atrás a las personas que no valen la pena, pero esta vez con un mayor grado de complejidad, pues juega con una historia no lineal para demostrar que el amor y el desamor, no son emociones simples, sino que están llenas de matices a veces entremezclados.

Para acompañar, está el video una de las mejores piezas que se han hecho en años recientes dentro del pop rock en español donde vemos al joven artista Kendall protagonizar una historia de amor adolescente, la cual comienza en la tristeza, pero termina en una catarsis cinematográfica de grandes proporciones, incendios y explosiones incluidas.

3. Polvo de estrellas, de Chetes feat Calexico

Chetes feat Calexico se unen en “Polvo de estrellas” una pieza folk-rock. Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, comenzó su carrera musical a muy temprana edad como cantante, guitarrista y compositor en la banda de rock Zurdok Movimento (posteriormente Zurdok), precursores de la llamada Avanzada Regia, con quienes grabó tres álbumes. En 2005, EMI Capitol México, le ofrece un contrato discográfico como solista y en 2006 lanza su álbum debut ‘Blanco Fácil’ grabado en Nashville, Tennessee y producido por Ken Coomer (ex baterista de Wilco).

Como productor independiente, en 2019 decide grabar su nuevo álbum conceptual “Odisea Magnética” en cinta con una grabadora de 16 tracks, resaltando así un sonido que a diferencia de los 90s ya no se escucha actualmente. Así sin descanso con más de 20 años de carrera, sabemos que lo que viene por parte de Chetes será digno de un exponente de la música con mucha experiencia, pero sobre todo talento de sobra. Actualmente Chetes le canta a la vida y la muerte, a lo efímero que puede ser la misma vida y los pequeños detalles son los que importan.

4. Este cuento, de Manuel Medrano

Manuel Medrano está presentando “Este cuento”, el segundo sencillo de lo que será su próximo álbum. El artista colombiano, dos veces ganador de Latin Grammy, estrena el segundo sencillo de su tercer trabajo discográfico a lanzarse en este 2024. “Este cuento”, es un tema inspirado en el realismo mágico y que narra una historia de amor, evocando en forma de metáfora, las emociones involucradas en las relaciones a distancia. Compuesto por Manuel y en coproducción con Christian Velandia, el sencillo explora musicalmente géneros como el folk, el country y el pop latino, con una guitarra protagonista por la complejidad de los arpegios, que hacen de la melodía, una sucesión de sonidos de fantasía. Con una letra muy representativa hace alusión a la magia del amor; es una invitación a amar y a valorar la compañía de las personas que más se quieren en la vida.



El videoclip fue realizado bajo la dirección del cineasta Mateo Stivelberg, con quien Manuel tiene una conexión especial gracias la exitosa serie “La Primera Vez” de 2023 en la que se conocieron. La propuesta audiovisual gira en torno a una puesta en escena teatral grabada en plano secuencia, que conjuga a la perfección el concepto del realismo mágico, el amor y la metáfora de la distancia. La idea era hacer del videoclip un verdadero cuento de fantasía, con diferentes escenarios y cambios de vestuario, teniendo como hilo conductor el baile, los encuentros cercanos y una magistral interpretación.

5. Niña prodigio, de Daniela Aedo

Daniela Aedo lanza “Niña Prodigio”. En su nueva etapa artística, tras una larga carrera como actriz, y con un EP lanzado en 2023, renueva su estilo y comparte un tema muy especial, el cual marca el inicio de una serie de lanzamientos que tendrán lugar durante este 2024. Con una importante inversión en Marketing y con un video oficial de 4 minutos, “Niña Prodigio” cuenta un tema muy personal de Daniela, la carita de ángel que ha evolucionado y que ofrece su perspectiva desde la música.

6. La importancia, de Lúa

Lúa bajo el ritmo de pop latino ofrece “La importancia”. El multifacético cantante mexicano de 23 años Lúa sigue con pie derecho este 2024 con la presentación del trap-pop "La Importancia", en el cual se pasea consistentemente por otros géneros como la salsa y los matices electrónicos como una añadidura que le da identidad a la canción con mucha comodidad y soltura.

"La Importancia" es una declaración de sentimientos que busca marcar un antes y después en una relación, que fácilmente se puede trasladar a cualquier desencanto que se puedan vivir en diferentes escenarios. Nacido en las entrañas de las redes sociales, el artista ha sabido trasladar su ascenso a plataformas digitales e ir ganando, poco a poco, su espacio en la industria musical.

7. Livin, La Vida Loca

El concepto de 90´s Pop Tour están lanzando la nueva versión pop del éxito 'Livin´ La Vida Loca'. La serie de conciertos exitosos llena de nostalgia y recuerdos, vuelve recargada, con la participación de Lynda, Magneto, Ari Borovoy, JNS, Sentidos Opuestos, El Círculo, Kabah, MDO, El Símbolo, The Sacados, Litzy y Caló nos devuelven a 1999 con el hit que inmortalizó el boricua Ricky Martín: "Livin´La Vida Loca".

Esta explosiva versión representa el primer sencillo promocional de lo que se viene para los seguidores de este concepto de reunir figuras destacadas de la música latina en una gran era, los 90´s. Con un sonido en vivo, los 90´s Pop Tour siguen manteniendo vivo para esa y las nuevas generaciones éxitos indiscutibles en la cultura pop latinoamericana. El tour de los 90´s seguirá en los próximos meses en Estados Unidos y varias ciudades de México.

Mañana en la segunda parte, más lanzamientos musicales del mes de la primavera: Marzo.