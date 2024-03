Para los que gustan de los programas de risa y competencia, hoy se estrena la sexta temporada de LOL México a cargo de Eugenio Derbez, nuevos participantes y talentos con más sorpresas. La nueva generación se podrá ver a partir de este 8 de marzo en más de 240 países y territorios a través de la plataforma Prime Video.

De los nuevos participantes y el programa

Todo listo para que hoy viernes 8 de marzo, arranque la sexta temporada de LOL México una vez más a cargo de su director Eugenio Derbez, quien dará la bienvenida a la nueva generación de comediantes y no comediantes.

En esta nueva temporada, no todos los participantes son comediantes, pero todos los concursantes tendrán el reto de hacer reír a los demás mientras evitan reírse y sumar puntos.

LOL es un juego que no se aprende sólo viéndolo… "se aprende jugándolo”, dice el director, por lo que todos los alumnos tendrán muchos retos. En esta edición, el alumnado que intentará graduarse con el trofeo de LOL México son los siguientes:

Mario Aguilar

Isaac Salame

María Chacón

Alex Flores “FloperAlex”

Juan Bertheau “Berth-Oh”

“El Macaco” (José Luis Guarneros)

Grecia Castillo

Ricardo Polanco

Fredy “Lapizito”

Sujin Kim “Chingu Amiga”

Del invitado especial

Además del director y líder Eugenio Derbez, esta sexta temporada contará con un invitado especial, “El Capi” Pérez quien será el arma secreta de Eugenio Derbez para poner a prueba a los estudiantes.

Eugenio Derbez será el director en este nuevo ciclo escolar y contará con el arma secreta más poderosa de la comedia de nuestro país el más reciente ganador de LOL México, el prefecto “Capi” Pérez, quien sumará sin duda a esta temporada.

De la producción

LOL: Last One Laughing México es una producción Amazon Original que cuenta con Marie Leguizamo como showrunner, y es producida por 3Pas Studios de Derbez y su socio Ben Odell, así como Banijay México & Us Hispanic.

Cuenta con la producción ejecutiva de Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams, Marie Leguizamo, Andrea Hülsz, Edgar Jaramillo, René Piña y José Manuel Gómez “Gaita”.