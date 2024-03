Después de años de éxito en carteleras de teatro, ahora se prepara la serie de Mentiras el musical bajo el nombre de “Mentiras”. La nueva serie original de Prime Video, será protagonizada por Belinda, Diana Bovio, Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Mariana Treviño.

De la serie, sus actores y creativos

Una serie original basada en la aclamada obra de Mentiras el musical, que promete cautivar a los amantes de la comedia musical que ha conquistado corazones a lo largo de generaciones.

Esta adaptación a serie está creada y dirigida por el reconocido cineasta Gabriel Ripstein y cuenta con un elenco estelar encabezado por Belinda, Diana Bovio, Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Mariana Treviño, quienes prometen brindar actuaciones memorables en esta serie que combina música de los 80 con una trama intrigante.

De la trama



Mentiras sigue la historia de cuatro mujeres que se encuentran en un misterioso funeral y descubren que el difunto, además de haber sido asesinado, tenía una relación con cada una de ellas, lo que las convierte en sospechosas.

Las declaraciones



"El reto de llevar a la pantalla la obra de teatro más longeva de nuestra cartelera ameritaba reunir un elenco histórico que incluye a Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, quien es también productor ejecutivo de la serie y trajo a Gabriel Ripstein a que liderara la adaptación. Estamos seguros que Mentiras será un evento memorable para todo el público mexicano, especialmente para los millones de fans que la obra de teatro a acumulado a lo largo de 14 años", expresó Alonso Aguilar Castillo, quien encabeza el equipo de Contenido Original de Prime Video para México.



“Cuando mi socio Gerardo Gatica y yo fundamos nuestra productora Cine Vaquero, hicimos el compromiso de hacer proyectos innovadores, arriesgados y emocionantes. Me formé como actor en el teatro y en los musicales y siempre quise encontrar la manera de rendirles tributo en la pantalla. Hace 5 años me di cuenta que la respuesta siempre estuvo frente a mí con el extraordinario trabajo que José Manuel López Velarde había hecho con Mentiras. Tuvimos la certeza de que en México estábamos listos para llevar un musical de este tamaño a la televisión. Hoy por fin, cobijados por nuestro equipo en Amazon, Mentiras es una realidad y hacerlo de la mano de todos estos cómplices me hace sonreír.” Dijo Luis Gerardo Méndez.