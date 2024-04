La oriunda de Puerto Rico, Elena la joven promesa musical de tan solo 15 años de edad, está presentando su nuevo tema titulado “Hasta cuando no estás”. La melodía cuenta con un video muy romántico de casi cuatro minutos disponible en las plataformas digitales.

De su nueva melodía

Elena quien el año pasado en el mes de septiembre estuvo en Puebla, así como otras ciudades promocionando su EP “Rara”, ahora la joven cantautora puertorriqueña terminó el 2023 con fuerza y comenzó el 2024 lista para que escuchen su nueva música. Luego de dos exitosos lanzamientos que superan el millón de vistas “Quédate Conmigo Esta Navidad” y “No Lo Diré”, llega con otro sencillo dedicado al amor.



“Hasta Cuando No Estás” es un tema compuesto por Elena y producido por Diego Contento, un himno que provocará suspiros con cada verso de la canción de casi cuatro minutos, donde la joven le canta a ese amor el cual no quiere esconder de nadie.

Del video

Este tema cuenta con un video musical que fue dirigido por Christian Suao y filmado en San Juan, Puerto Rico. El video muestra la ilusión de un nuevo amor, las mariposas que sienten al verse y el deseo de volver a compartir, en tomas que resaltan el romanticismo. “Hasta cuando no estás” está disponible en todas las plataformas digitales junto con el video.

¿Quién es Elena?

Elena nació el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico. Actualmente, cuenta con 15 años de edad y vive Puerto Rico. Desde muy temprana edad se introdujo en el mundo musical tomando clases de piano. A los 5 años fue aceptada en el Coro de Niños de San Juan en el que fue parte por dos años y reconocida como estudiante del año.

Posteriormente adicionó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico para ser entrenada en canto clásico lo que simbolizó un gran logro ya que fue aceptada de manera especial por su corta edad. Elena, siendo reconocida por su gran talento, ha sido invitada en la agrupación musical de los violines de Marquito para varios eventos sociales. También adicionó en el Destination Broadway en New York donde fue aceptada y participó en el programa durante el 2019 y 2020.

En septiembre de 2022, actuó como "Little Gloria" en la producción de Broadway "On Your Feet!" que tuvo lugar en Puerto Rico. Ese mismo año, debutó profesionalmente como cantautora con su single "Mil Idiomas".

En abril de 2023, presentó sus composiciones al mundo a través de su EP debut “Rara”. Sus canciones alcanzaron el "Top 20 Songs" en varias estaciones de radio ubicadas en México, Argentina, Panamá, Ecuador y Puerto Rico y en agosto de 2023, fue invitada como artista en numerosos festivales de música en Ciudad de México, Puebla y Mérida.

Durante el mes

A finales de ese año Elena asumió el papel de "Elsa" en el espectáculo de Broadway "Frozen" representado en Puerto Rico. Unas semanas después de la noche de clausura, lanzó una canción navideña original titulada "Quédate Conmigo Esta Navidad".