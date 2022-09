Ante la solicitud del Sindicato Independientemente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos Volkswagen de México (Sitiavw), de plantear una prórroga al emplazamiento de huelga señalado para el próximo viernes 9 de septiembre a las 11:00 horas, la jueza del caso difirió la audiencia para este jueves 8 de septiembre en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México.

"Por este conducto les informamos que en estos momentos los integrantes de la Comisión Revisora nos encontramos las instalaciones del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México con sede en el Poder Judicial de la Federación, al haber sido citados: por la autoridad judicial que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en el marco de la reforma laboral".

La empresa Volkswagen de México respondió que este acto del sindicato para evitar la instalación de las banderas rojinegras en la planta poblana de Cuautlancingo, deberá ser consultada con los directivos del consorcio en su sede de Alemania.

"La audiencia dio inicio a las 11:00 horas y en presencia de la jueza se continuaron pláticas entre empresa y sindicato para efecto de llegar a una determinación sobre una posible prórroga del periodo del estallamiento de la huelga el próximo 9 de septiembre fecha del emplazamiento".

El conjunto de la Comisión Revisora encabezada por el líder del Sitiavw, José Juan Hernández López, votó unánimemente plantear la solicitud de prórroga ante la jueza para alcanzar una solución antes de la hora de la fecha fatal, pero falta conocer si la firma alemana está de acuerdo en negociar nuevamente el convenio alcanzado el 20 de julio del incremento salarial global de 11 por ciento.

"Estaremos informando a la brevedad, los siguientes paso a seguir. Exhortamos a todos y a todas, a no hacer caso a información no divulgada por este medio, recordemos que como trabajadores a quienes aplica el CCT, somos los directamente interesados en la presente negociación y atendiendo a nuestra independencia sindical no demos cabida a que entes estemos incidan en nuestros asuntos como Sindicato", subraya el escueto comunicado gremial.