De acuerdo con el último resultado de la economía, en Puebla, el 70% de la población se ubica en el mundo informal, una cifra muy superior al 40% a nivel nacional, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, el analista económico de la UPAEP, Anselmo Chávez Capó, dijo que los programas sociales del gobierno federal tienen que ser un incentivo y un elemento que ayude a que los beneficiarios se inserten en el aparato productivo.

"El único problema es que no hay confirmación de que esto pasa, sabemos que el recurso económico se gasta per no se sabe dónde está, por eso, algunos de esos programas tienen que ser evaluados de nueva cuenta para conocer su efectividad”.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, Puebla registró 2 millones 113 mil personas que se encuentran en la informalidad, además que, 3.1 millones de personas se encuentran con un empleo.

En ese sentido, hay otros estados cuyo indicador de informalidad todavía es superior como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que oscilan entre el 76 y 80% por ciento en el rubro.

Datos de la misma encuesta señalan que, en el segundo trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 60.2 millones de personas, 878 mil más que en el segundo trimestre de 2022, además, la PEA representó 60.2 por ciento de la población de 15 años y más.

Este cambio se concentró en el comercio, con un aumento de 374 mil personas, en servicios profesionales, financieros y corporativos, con 267 mil y en la industria manufacturera, con 237 mil personas.

Y la población ocupada en los establecimientos pequeños creció en 284 mil personas, en los micronegocios, 112 mil y en los establecimientos grandes, de 41 mil.

En el segundo trimestre de 2023, la población subocupada fue de 4.7 millones de personas y representó una tasa de 8 por ciento de la población ocupada, porcentaje inferior al del segundo trimestre de 2022, que fue de 8.9 por ciento.

En el trimestre de abril a junio de este año, la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 2.8 por ciento de la PEA, cifra menor a la del mismo periodo de un año antes, que registró en 3.2 por ciento.