Ante el muro arancelario anunciado por Donald Trump para autos mexicanos, Volkswagen of América ha tomado sus previsiones obsequiando un bono a los compradores de entre mil 500 a dos mil dólares en territorio estadunidense para los modelos de la planta poblana de Volkswagen México.

El aliciente es para incentivar a los estadunidenses que gustan adquirir los modelos mexicanos hasta el miércoles 30 de abril venidero. El anuncio del presidente Trump puede hacerse realidad el viernes cuatro de abril con un arancel de hasta 25 puntos porcentuales.

Los daños económicos incidirán en el Jetta, Tiguan y Taos entre cinco mil 623 dólares hasta los siete mil 220 billetes de la divisa norteamericana que se comercializan en Estados Unidos.

Volkswagen durante los primeros dos meses de este 2025, alcanzó las 18 mil 959 unidades, de ese monto nueve mil 757 son del Taos, el SUV esta valuado en Estados Unidos en 24 mil 995 dólares, pero si hay cuota arancelaria superará los 30 mil 240 dólares.

Ante esa posible realidad, el Jetta alcanza un costo de 22 mil 495 dólares y Tiguan, los 28 mil 880 dólares.

El impuesto arancelario hará que el Jetta con costo superior de los cinco mil 623 dólares; Tiguan alcanzará los siete mil 220 dólares para transformar el costo por arriba de los 36 mil dólares.

Bajo ese panorama en funciones del T-MEC, Volkswagen de México exportó a territorio estadunidense 264 mil 838 unidades del Beetle, Golf, Jetta y Tiguan, durante 2019.

Además, durante el 2024, Volkswagen en su renovación de modelos envió a EEUU, 231 mil 138 modelos de Jetta, Taos y Tiguan, valora el Registro de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI.

La planta poblana durante su ajuste en sus líneas de producción para poner en marcha el Tiguan en los primeros dos meses de 2025, alcanzó las 18 mil 959 unidades, de ellas nueve mil 757 eran Taos.

Volkswagen México en el primer bimestre de 2024 llegó a vender 43 mil 964 unidade en Estados Unidos.

El bono de Volkswagen of America será de 1 mil 500 dólares para comprar o rentar un Taos 2025 o un Jetta nuevo de paquete por medio de los concesionarios desde el cuatro de marzo al 20 de abril de este año. El descuento ronda el 6 por ciento para la primera opción y 6.6 por ciento para el segundo caso.

El Tiguan de 2024 en caso de tener un panorama arancelario tendrá una bonificación de dos mil 500 dólares para los compradores, que corresponden al rededor de un 13.2 por ciento del valor del SUV, sin incluir todavía el posible arancel.

Volkswagen of América aclara que el bono no es canjeable por dinero en efectivo y no se canjeará en los programas de ventas para flotas o concesionarios.