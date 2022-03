El gobernador de Puebla analiza la posibilidad de vender las barcazas adquiridas en el gobierno anterior, pues aseguró que son inútiles y no funcionaron para limpiar y eliminar la contaminación de la Presa de Valsequillo.

En conferencia de prensa, el mandatario local instruyó a que la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMDSOT), Beatriz Marique, que analice la funcionalidad de las barcazas, las que además son investigadas por ser adquiridas en presuntos actos de corrupción.

“En 2018, ya veía que había algunas críticas, otros no, entonces sí vale la pena una definición como la que me estas planteando, que me proponga la Secretaría del Medio Ambiente una ruta de definición, sino sirven que se vendan, si es que alguien los compra, es una buena definición técnica que se tiene que hacer, a través de un dictamen técnico que tenemos que darle a esas cositas”, dijo el gobernador.

El gobernador de Puebla puntualizó que estos equipos costaron una importante cantidad millonaria y no han funcionado para disminuir la contaminación de la Presa Valsequillo, "por lo que fue un derroche de recursos, en donde además hubo “moches y moches”.

“Nunca fueron útiles esos barquitos, la contaminación no la elimina, son parte de los caprichos, visiones pequeñas e inútiles de qué hacer, de gastar dinero, echarlo a perder, eso fue, todos se han reído de esos barquitos”.

En 2020, la administración estatal investigaba con respecto a un posible desfalco por mil millones de pesos en la administración estatal 2017-2018 por la adquisición de estos equipos, que supuestamente limpiarían la presa, pero se informó que no sirvieron.

El gobernador calificó como “una vergüenza”, los actos de corrupción y el derroche de dinero público para estos equipos que no funcionaron, por ello pidió que la Secretaría del Medio Ambiente debe analizar este tema.

Tren Turístico

En otro punto, el gobernador de Puebla dejó claro que el gobierno del estado no subsidiará el Tren Turístico, pues eso buscaba el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Está parado, no habido mantenimiento que se le haya dado y nadie lo va operar, parece que ya hubo una opinión de que si no es rentable no le van a entrar los señores, ellos querían manejar un subsidio de gobierno, pero sino hay subsidio de gobierno y no es rentable nunca le iban a entrar de por sí".

Señaló que el manejo de este proyecto representa gastos muy grandes y ese dinero se debe invertir en otros casos.

Señaló que los 5 millones de pesos que se destinaban para su mantenimiento ahora se dirigen para el alumbrado del Periférico Ecológico, para disminuir accidentes y por un asunto de seguridad pública.

"El gobierno no va a gastar un peso sobre eso, cinco millones de pesos gastaron en subsidios, cinco millones, se regalaban a una empresa, no pues no se puede, esos cinco millones de pesos mejor los estamos destinando a otro proyecto".

Los miembros del CCE anunciaron que presentarían al gobernador un proyecto para atraer el Tren Turístico, sin embargo, además de que no han presentado un plan del tema, el gobernador reiteró que no le va a invertir al proyecto que solo genera más gastos a las finanzas públicas.