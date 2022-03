El gobernador de Puebla confirmó que fueron detenidas dos personas de nombres Alejandro N. y Sonia N., quienes participaron en la quema de vehículos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y en la retención de funcionarios públicos, cuando se encontraban realizando un operativo en el transporte público en Libres.

“Hay una nota confusa de que un comando se llevó a dos personas, no, esas dos personas se les ejecutó orden de aprehensión porque fueron quienes violentaron la dignidad de servidores públicos y de una delegada, no, no se confundan”, dijo el gobernador.

Fue el miércoles cuando los presuntos responsables de la violencia en la comunidad de San José Morelos, en Libres, quedaron detenidos, aunque medios de comunicación afirmaron que se trataba de un grupo armado que levantó a dos personas, en realidad se trató de órdenes de captura para quienes habrían cometido infracciones el pasado 2 de marzo.

Fue el pasado 2 de marzo, cuando decenas de pobladores y concesionarios de transporte público en Libres bloquearon durante varias horas la carretera a Nautla y volcaron un vehículo de Supervisión del Transporte, pues se opusieron a un operativo para detectar y detener unidades pirata.

Y es que, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) realizan operativos por todo el estado para la detección de unidades pirata, cuando tocó revisión en la línea Morelos–Libres, detectaron irregularidades, por lo que al momento de que autoridades detuvieron los vehículos, los pobladores se reunieron para cometer quema de vehículos de la dependencia y de la presidencia municipal de Libres.

El gobernador reprobó las acciones de violencia y advirtió que no se permitiría la violación a la ley, por lo que finalmente esta semana quedaron detenidos los presuntos responsables.

Operativo para paisanos

En otro tema, el gobernador adelantó que se instalará un operativo de seguridad con el objetivo de que los poblanos quienes regresan de Estados Unidos lo hagan en un ambiente de seguridad.

“Es de lo que también se duele la gente que va en las carreteras de regreso con sus ahorros, producto de su esfuerzo de estar allá en Estados Unidos, lo hemos hecho cada año y lo seguiremos haciendo, vamos a cuidar a nuestros paisanos quienes regresan a ver a sus familias”, dijo.

Finalmente dijo que su gobierno no permitirá extorsiones a poblanos quienes regresan en esta Semana Santa, por lo que garantizó la seguridad para las personas que se van a trabajar al país vecino y aprovechan las vacaciones para visitar a su familia en Puebla.