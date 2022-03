El gobernador de Puebla dijo que el ayuntamiento de Puebla debe tener “cuidado”, con las concesiones que pretende entregar por un plazo de 10 años para publicidad en paraderos, pendones y puentes.

El mandatario estatal comentó que las concesiones que se entreguen a empresarios solo deben durar el tiempo que dura un gobierno municipal y si acaso la mitad del siguiente, pero no más años.

“Se tiene que ajustar a reglas de contaminación visual, reglas de contaminación visual, pero eso es cosa de atribuciones de cada ayuntamiento, pero yo doy mi opinión por el periodo de diez años, no, no se me hace correcto”, comentó.

El gobernador fue cuestionado en torno a la concesión que intenta el gobierno capitalino para la colocación de publicidad en paradas de buses, pendones y puentes, tema, que de acuerdo al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, Michel Chaín Carrillo sería por un periodo de 10 años.

“Lo honorable, créanme, de un gobierno es concesionar por el tiempo que es gobierno, pero vamos a pensar que rebasa el periodo, no está escrito, pero lo he reflexionado y se los he planteado a algunas personas. Que concesionen por el resto del gobierno, que los gobiernos, por ejemplo, federal, estatal y municipal concesionen por el resto del periodo de su gobierno más la mitad del otro periodo para que el otro gobierno pueda hacer la renovación de las concesiones respectivas, eso es”, comentó .

El gobernador dijo que es inviable que se otorguen concesiones por un periodo de 10 años, pues tocaría la erogación de recursos económicos a una empresa durante tres trienios, lo que incluso afectaría las finanzas de las comunas.

Caso Atlixco

En otro punto, el gobernador reiteró que en Puebla no habrá grupos delincuenciales triunfadores, al referirse al esclarecimiento de las ejecuciones ocurridas en Atlixco, respaldó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reiteró la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Ya quedó esclarecido (…) no habrá impunidad en puebla, no habido impunidad en Puebla y ésta debe de entenderse como la capacidad que debe tener el estado para poder entenderse en asuntos que afectan la seguridad pública y que son constitutivos de delito en donde debe de aplicarse la ley y hacerse justicia”, señaló el gobernador.

En las últimas semanas en la ciudad de Puebla, los municipios de la zona conurbada, en Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Atlixco se han reforzado las acciones de seguridad, ante grupos de narcomenudistas quienes se disputan las plazas, por lo que el mandatario estatal reiteró que ya hay detenciones con respecto a quienes intentan robar la tranquilidad de las familias poblanas.