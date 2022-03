"Puebla no ha recibido un buen trato por parte de la Sedatu" advirtió el gobernador de Puebla, quien señaló que su gobierno pondrá todo el esfuerzo y trabajo para que se concreten acciones en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que abarca 39 municipios, 19 de los cuales son poblanos.

“Vamos a poner nuestro interés, el gobierno de del estado y Puebla no ha sido bien tratado por Sedatu federal, pero vamos a tener esa actitud de trabajo. Yo no puedo callarme, pero creo que se pueden hacer las cosas y Puebla y su gobierno van a estar muy interesados en que esto funcione”, dijo el mandatario estatal.

Dijo que una vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aporte elementos de estrategia y financieros esto avanzará.

Añadió que a partir de abril debe haber un documento técnico que contenga todos los elementos de la planeación de desarrollo económico, social y cultural, en movilidad y seguridad, disminución de contaminación y obras comunes.

Advirtió que, en caso de que Sedatu no aporte estrategias y recursos financieros, no se podrá avanzar en el tema, por ello refirió que en el contenido de un plan integral de desarrollo en diferentes áreas deben participar los tres niveles de gobierno, pues hasta ahora no se han desarrollado proyectos comunes por falta de recursos.

El mandatario estatal reiteró que la Sedatu no puede hacer obras sin una planeación previa, como lo que intentó el año pasado en el zócalo de Puebla y en el Mercado Amalucan, pues se debe enfocar primero a la planeación y enseguida a la ejecución de proyectos.

“Esto de las obras para generar un desarrollo y planeación no son calles y mercados, no son zócalos, a eso me referí ayer. Sedatu no puede venir hacer eso, en lo que respecta a la zona esta, tienen que ser proyectos estratégicos que permita elaborar una planeación de este crecimiento y de este desarrollo en los términos que he explicado en la zona conurbada”, dijo el mandatario estatal.

El mandatario estatal puntualizó que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala es la cuarta más importante del territorio nacional, después del Estado de México, Jalisco y Nuevo León, por lo que los gobiernos deben generar proyectos en coordinación con la Sedatu que sean integrales, en temas de seguridad, movilidad y medio ambiente.

La planeación debe contener toda la información respecto al número de habitantes, temas ambientales como las descargas ilegales al Río Atoyac, la movilidad para determinar proyectos carreteros y de vivienda, y con respecto a la seguridad.

“El intercambio de información y colaboración entre autoridades investigatorias, policías y fiscalías son elementos de los que tienen que estar resolviéndose”.

Cabe mencionar que en la firma de convenio participaron las autoridades de ambos estados y el siguiente mes se avanzará en temas de planes para el impulso de estrategias de desarrollo en esta zona.