El gobernador advirtió que la presunta red de corrupción que operó desde la Auditoría Superior del Estado (ASE), con el extitular Francisco "N", actualmente preso, será investigada, pues no pueden quedar impunes estos presuntos abusos.

A pesar de que, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como algunos alcaldes ya se deslindaron de estas acciones de presuntas corrupción, el gobernador dijo que todo será investigado.

“Acuérdense que quien ejerce el poder le llega toda la información y que es lo que había en la auditoría, había una red de complicidades, todos los que trabajaban en la auditoría a excepción de gente limpia, pero muchos se volvieron los alcahuetes y cómplices del exauditor”, dijo.

Dijo que se tiene conocimiento de la red de complicidad en la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como los despachos en donde operaba el ex titular del órgano fiscalizador, recién destituido del cargo.

Refirió que así como hay personal limpio en la ASE, hay quienes cometieron actos irregulares en el ejercicio de la función pública, por lo que de todo habrá investigación “hay información de esa red de complicidades, información de quiénes eran los despachos que manejaba el auditor superior del estado, a qué municipios auditaron ellos, todo, pero yo no voy a decir que tengan responsabilidad o no, será en todo caso la autoridad la que defina esto, si un ayuntamiento no tuvo observaciones es el estatus que tiene hoy su cuenta pública, vamos a ver qué pasa después, pero lo que si es que se va a investigar todo”, dijo.

Esta semana, Jorge Estefan Chidiac, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado refirió que se ha rumorado, del tema, sin embargo, no hay denuncias específicas por estos actos de corrupción, por lo que se tendrán que emprender las investigaciones correspondientes.

Mientras que el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, advirtió que el Comité Directivo Estatal (CDE) no es defensor de nadie, por lo que quienes hayan cometido irregularidades tendrán que asumir consecuencias, aunque precisó que los señalamientos en contra de Javier Casique y Jonathan Collantes solo son mediáticos.

Limpia en la ASE

En tanto que, el encargado del despacho de la ASE, Rubén de la Fuente Vélez, confirmó que al menos 20 personas han renunciado a sus responsabilidades en el órgano fiscalizador, todos cercanos a Francisco "N".

A su llegada, como encargado dijo que se comenzó la revisión de la documentación, como parte de la entrega-recepción del despacho y comentó que quienes tienen observaciones a las cuentas públicas tendrán que solventarlas conforme marca la ley.

De hecho, fue hasta su llegada cuando se conoció de las presuntas irregularidades cometidas en el ayuntamiento de Puebla en la administración de Claudia Rivera Vivanco, por mencionar solo a un ente público fiscalizable.