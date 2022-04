El gobernador de Puebla convocó a los ciudadanos a evitar actos violentos y cierre de carreteras ante cualquier situación de inconformidad, luego de que en Tlanalapa en San Martín Texmelucan los habitantes se opusieran a revisiones de seguridad para motociclistas y luego de que en Tlatlauquitepec hubo cierre en vías de comunicación, por grupos políticos.

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan ya procedió legalmente en contra de los responsables de la violencia en Tlanalapa, y es que las revisiones son con el objetivo de detectar vehículos robados o prevenir actos delincuenciales, el gobernador recalcó que la administración estatal seguirá con acciones contundentes para garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

“Es un tema que sí preocupa la reacción violenta de las personas para impedir la aplicación de la ley, bajo el argumento del abuso, no hay tal abuso, si se usan muchas motocicletas hoy en hechos delictivos, son instrumentos rápidos de transporte, de personas que llegan a un lugar, hacen cosas indebidas y se evaden del lugar en este mecanismo de transporte ágil, pero esto no puede calificarse de manera general, como quien usa una moto está cometiendo un delito o es delincuente”, dijo.

Algunos delincuentes ocupan las motocicletas para delinquir, por ello es que el gobernador respaldó que se hagan revisiones por parte de elementos policiales municipales para evitar acciones ilícitas.

“El ayuntamiento ya llevó a cabo denuncias correspondientes contra las personas que llevaron a cabo estas acciones violentas contra la policía municipal y hay que acompañar estos hechos para que si son constitutivos, si son constitutivos de delitos, si así fueron se ejerciten las acciones legales correspondientes. Que se acepte la revisión como forma de regular y de poder encontrar quienes actúan bajo esa condición de violación a la ley”, dijo.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) se implementan constantes operativos de seguridad tanto en vehículos como en motocicletas, con la finalidad de evitar actos delincuenciales.

Por otra parte, el gobernador convoco a que se eviten cierres de carreteras como los hechos ocurridos en Tlatlauquitepec, cuando grupos políticos mantuvieron bloqueada la carretera desde las 8 horas y hasta las 18 horas del pasado jueves.

El gobernador de Puebla advirtió que no permitirá más bloqueos carreteros, pues sin transgredir los derechos humanos de las personas habrá desalojos, sin armas y por la vía pacífica, con el objetivo de que no haya afectaciones a terceros.

“Si alguien tiene miedo para ordenar los desalojos, el gobernador no porque son desalojos pacíficos, sin armas. Imagínense, una autopista obstruida por ocho horas o más, retienen a un camión de basura, no es la forma en como se gobierna y quien gobierna debe tener pantalones para tomar decisiones sino no sirve, así se sencillo y vamos a estar actuantes y no vamos a permitir ningún asunto que para la aplicación de la ley se proteste así”, dijo.

Cabe mencionar que a partir de este viernes habrá refuerzo en las acciones de seguridad por parte de la SSP, en coordinación con la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), debido a la temporada vacacional por Semana Santa.