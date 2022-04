El gobernador Miguel Barbosa Huerta convocó a las y los ciudadanos a quedarse en Puebla durante estas vacaciones de Semana Santa y a consumir local, para que esto repercuta en la derrama económica y generación de empleos.

Barbosa Huerta comentó que la Secretaría de Turismo (Sectur), a cargo de Marta Ornelas Guerrero, tendrán que mostrar lo mejor del estado, con el objetivo de que las y los visitantes tengan una buena impresión de la entidad y su gente.

“Que bueno que así pueda ser y, Puebla tendrá que mostrar sus necesidades de atracción, que sea un asunto de autoconsumo para los poblanos, que los poblanos no salgan, que vayan a conocer su estado, ya no hay que ser chocantes, no conocemos nuestro estado y ya nos queremos irnos, hay que dejar de ser chocantitos, quédense acá en Puebla y los que vengan de fuera, hagamos de la gente de Puebla gente hospitalaria, buena, afectuosa, la gente de otros estados tiene otras características”, comentó.

Para esta temporada de Semana Santa, la Sectur prevé una afluencia de 600 mil personas y una derrama económica de 600 millones de pesos, además hay programas culturales en los 10 pueblos mágicos.

La entidad es el principal punto turístico a nivel nacional sin playa por lo que ya hay planes por parte de los municipios y el gobierno del estado para que la gente se quede en el estado y arropen a quienes llegan de otras entidades y países.

De acuerdo a Marta Ornelas Guerrero “estuvimos capacitando a los municipios para el tema de la hospitalidad, con temas de servicios con el objetivo de dar la mejor atención, en números, Puebla está creciendo mucho y me da mucho gusto que todo este trabajo ha sido gracias al trabajo conjunto con los municipios”, dijo.

La funcionaria estatal comentó que, en el primer bimestre de este año, la entidad recibió un millón 244 mil 160 visitantes, esto representa un incremento de 234.6 por ciento, por lo que estos meses son importantes para que más personas visiten al estado, ya sea locales, nacionales y extranjeros.