El gobernador, Miguel Barbosa, confirmó que su administración ya prepara un litigio para recuperar el control del servicio de agua potable en la capital, que actualmente se encuentra en manos de la empresa Agua de Puebla para Todos.

Agregó que existen reuniones con la concesionaria, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el tema.

“Nosotros ya estamos listos para litigar el tema, pero estamos listos para encontrar la mejor solución. Yo no descarto lo que dije ayer, que el municipio se haga cargo con todas las obligaciones, porque aquí, el municipio no presta el servicio del agua, no tiene bomberos, no tiene ambulancias”.

Durante su conferencia de prensa explicó que el objetivo es cuidar los intereses de la gente, a la que también le pidió pagar por el suministro que recibe en sus hogares y negocios.

“La gente no tiene la cultura del pago de los servicios, no todos. Yo no me explico cómo los comerciantes de la Central de Abasto, no pagan el agua (…) Si se regresara a un régimen municipalizado, se tendría que pagar el agua”.

Miguel Barbosa declaró que distribuir agua en Puebla capital, necesitará de una inversión de miles de millones de pesos, por lo que es importante que la gente contribuya.

Añadió que en caso de que el servicio sea rescatado, el nuevo contrato tendrá que pagar por el Congreso del Estado, aunque no exista obligación para ello.

“No descarto que, ahora sí, si se llega a un acuerdo, el nuevo documento de concesión pase por el Congreso, no hay una obligación legal estricta, pero políticamente yo creo sano que una salida del agua pase por el Congreso”.

Finalmente, el gobernador recordó que el contrato del agua, firmado a favor de particulares durante las administraciones de Rafael Moreno Valle, en el estado; y de Eduardo Rivera Pérez, en el municipio, favoreció solamente a particulares.

“Se firman documentos de concesión leoninos para el estado y beneficiosos para los privados, para los privados es un negocio, no es un derecho, y ellos quieren seguir ganando”.