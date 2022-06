La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la construcción del Desarrollo Residencial Bosque Luminoso en la zona del Parque Estatal Flor del Bosque, en la capital de Puebla.

El proyecto abarca 15.26 hectáreas, de las que 11.76 de bosque de encino y vegetación secundaria arbustiva, en las que existen 18 especies de flora, 97 géneros y 38 familias, necesitaban de cambio de uso de suelo.

La documentación fue ingresada a la delegación de la dependencia por Trasierra Inmuebles S.A. de C.V., con la clave de expediente 21/MA- 0346/07/21.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Ecológica, la solicitud se presentó el 27 de julio del año pasado y tuvo respuesta el 16 de mayo de 2022.

Además, en mayo de 2021, la empresa también pidió su evaluación de riesgo e impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del Gobierno de Puebla.

En el listado de proyectos, donde el complejo tiene el expediente DEPIA/MIA-R/016/21, su ubicación aparece en Circuito del Lago 2008 en Haras Ciudad Ecológica de Puebla, Puebla.

En octubre pasado, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, descartó la expedición de permisos para nuevos fraccionamientos cercanos al Parque Estatal Flor del Bosque.

“No ha habido fraccionamientos autorizados. No, no, no, eso tampoco es cierto. Nosotros estamos en proceso de que sea declarada un área natural protegida”, afirmó.

Área de lujo

El proyecto del Desarrollo Residencial Bosque Luminoso, publicado en el sitio de internet de UPA Studio, revela que su planeación data de 2018 por iniciativa de Trasierra Inmuebles S.A. de C.V.

En 15.26 hectáreas, de las que 11.76 requieren cambio de uso de suelo, se pretendían poner a la venta 405 lotes para vivienda y siete lotes plurifamiliares.

Una glorieta con espejo de agua, casa club, vialidades, corredores verdes y cinco cañadas de conservación ecológica, son parte de las características del desarrollo.

“La casa club está rodeada por fascinantes cañadas que conceden amplitud visual y percepción verde. Su programa incluye paddle, juegos infantiles, explanada para eventos o futbol, gimnasio, salón de usos múltiples, etc.”

Además, según el proyecto, se integrarán al desarrollo 350 árboles y se plantarán 600 más en las calles, sin considerar reforestaciones.

La fase de urbanización estaba planeada para un periodo de 14 meses, según lo informado a la Semarnat por Trasierra Inmuebles S.A. de C.V.