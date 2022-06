El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa afirmó que la decisión de restringir actividades sociales por la pandemia del Covid-19, dependerá solo de la existencia de enfermedad grave.

Durante su conferencia de prensa destacó que, hasta ahora, los contagios detectados son parecidos a cuadros gripales.

“De qué va a depender volver a las restricciones, no solamente del aumento de contagios. Haber pasado de tres, de cinco, de diez a sesenta (casos), claro que es preocupante, claro que lo tenemos en valoración, pero no podemos pasar a las restricciones hasta que no veamos riesgos mayores de afectación a la salud y no solamente cuadros gripales”.

Resaltó que la autoridad será cuidadosa de tomar decisiones que afecten la conducta social de los habitantes del estado.

Luego de confirmar que en las últimas horas fueron detectados 61 infectados de coronavirus, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, aceptó que la vacunación cambió el panorama de la enfermedad.

“La vacunación vino a cambiar el comportamiento de la pandemia, estamos viendo un incremento, no tan exponencial como vimos en ómicron (…) Vamos a tener esta tendencia de incremento en el número de casos, pero el número de hospitalizados se mantiene en una meseta estable”.

Sin embargo, aceptó que, de incrementar exponencialmente, el virus puede alcanzar a personas con otras enfermedades.

El grupo poblacional afectado por el incremento de contagios, va de los 40 a los 55 años de edad, y tiene como característica que solamente cuenta con dos dosis anticovid y tiene comorbilidades.

Martínez García recordó que el virus ya no es la principal causa de muerte en el estado de Puebla, pues antes se encuentran las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores.