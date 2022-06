“Ningún violentador de mujeres puede ser servidor público de ningún orden de gobierno en el estado de Puebla”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, en referencia al caso de Michel Chaín Carrillo, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano de la capital.

El mandatario poblano habló sobre las acusaciones de violencia familiar que existen contra el funcionario, y pidió al alcalde, Eduardo Rivera Pérez, tomar una decisión respecto a la permanencia del servidor.

“Yo llamo al Ayuntamiento de Puebla a analizar el asunto y tomar una decisión, porque este tema ya fue del conocimiento de ellos desde antes de que se constituyera el ayuntamiento, sobre el tema del imputado”.

Agregó que con las evidencias que circulan en redes sociales contra Chaín Carrillo, la autoridad municipal debe dar una respuesta.

“No es posible que exista un servidor público con señalamientos de esta naturaleza”, expresó en su conferencia de prensa.

Resaltó que en su administración no existen casos de este tipo, ya que quienes son denunciados son dados de baja.

“¿Quieren más pruebas o todo es discurso? En nuestro gobierno no ha dejado de haber gente que desempeñaron conductas que no llegaron a la violencia física, pero sí al acoso, y no duraron ni un minuto en mi gobierno, así se simple”.

Finalmente, Barbosa Huerta confió en que existan más pruebas en contra de Chaín Carrillo.

“Creo que estas evidencias fotográficas van a llevar al desencadenamiento de muchas cosas, denuncias, pruebas, averiguaciones, pero eso lo harán otros factores sociales, personales, es un llamado. Es muy preocupante que se muestren estas fotografías así, y que solo salgan como esos sociópatas mentirosos, mentirosas, que solamente hacen algo y luego dicen: no es cierto”.