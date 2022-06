El linchamiento del abogado Daniel Picazo González en Papatlazolco, Huauchinango, afecta los esfuerzos de la autoridad estatal para impulsar la buena imagen de Puebla, aceptó el gobernador, Miguel Barbosa.

“Todos estamos trabajando para generar mejores condiciones de convivencia social, de progreso, de opinión pública. Los programas de la marca Puebla, tienen ese propósito. Y viene el hecho público y explota, y con eso se nos quiere ver así”, expresó en conferencia de prensa.

Consideró que cuando suceden hechos de este tipo, la gente piensa que lo ocurrido en una comunidad es referente de todo el estado.

“Debo decir que este hecho tan vergonzoso para el estado de Puebla, responde mal frente a la visión que se pueda tener de nuestro estado, porque la gente ve de manera general, y no particular. La comunidad de Papatlazolco no es el estado de Puebla, ni es el propio municipio de Huauchinango”.

La noche del viernes 10 de junio, vecinos de la población ubicada en la Sierra Norte, lincharon a Daniel Picazo González, quien se encontraba de visita en ese lugar. La gente lo señaló por presunto robo de niños.

“Las razones por las que la gente está reaccionando así, se están presentando en todo el país, por eso, ante esta forma de barbarie social tenemos que actuar con tolerancia, con diálogo, pero con la aplicación estricta de la ley”, expresó Barbosa Huerta este jueves.

Más detenidos

En total, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha ejecutado seis órdenes de aprehensión en contra de implicados en la muerte de quien fue asesor en la Cámara de Diputados.

El mandatario poblano expresó que también fue detenida otra persona, quien fue identificada por los vecinos como uno de los que participó en los hechos.

“Hay otra persona que está también detenida por implicaciones de señalamiento de la gente, de que también participó, todos ya a disposición de un juez”, finalizó.