"Las denuncias por irregularidades cometidas por notarios y notarias en Puebla, obligaron al Poder Ejecutivo a proponer sanciones en contra de ellos, a través de reformas a la Ley del Notariado", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa.

“Sí, han existido múltiples comportamientos en el desempeño de la función notarial, múltiples en el otorgamiento de escrituras y eso obliga al gobierno a haber hecho esta propuesta, esa es la razón (…) Nadie está esperando que su predio, su casa, cuando se dé cuenta, ya otro tiene una escritura por poderes que otorgaron en otro lugar, (de) eso hay múltiples casos, entonces todas estas reformas tienen ese propósito. Es para hacer el bien, créanme, es para hacer el bien”.

Durante su conferencia de prensa, recordó que la función de los notarios corresponde originalmente a la autoridad, por lo que no pueden comportarse como si ofrecieran servicios privados.

“La función notarial no es una función privada, es una función pública. El poder público le otorga a una persona esa posibilidad de ejercer esa función notarial, y esa función notarial, con sus atribuciones, con sus facultades, de manera originaria le corresponde al poder público del Estado, no es propiedad de los señores notarios, tienen que cumplir sus funciones en términos de ley y no crear una zona de privilegio e impunidad”.

Expresó su confianza de que, con los cambios a la legislación, el concepto del “notario millonario” desaparezca.

“En Puebla, el notario tiene que atender directamente cada asunto, por ejemplo, las suplantaciones de personas tienen que acabarse y sancionarse, los poderes que tengan efectos en Puebla, tienen que estar legalizados, y el notario que admita un poder para celebrar una operación en Puebla tiene que ir a cerciorarse de que el poder exista en el libro, a donde dice ´la copia certificada fue tirada´, otorgada”.

Finalmente, Barbosa Huerta confió en que las reformas a la ley acerquen nuevamente a los notarios con la sociedad poblana.