El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, intenta crear una “cortina de humo” al querer aparentar que solo está involucrado en un caso investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando realmente son muchos más, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“Es una cortina de humo la que quieren desplegar para que no se vean las cosas como son. Hay múltiples casos en los que se ha señalado el involucramiento del diputado Ignacio Mier, muchos casos. Lo único que nosotros decimos es que aclare su posición, su responsabilidad, en cada uno de los casos, a eso lo seguiré exhortando".

Durante su conferencia de prensa, el mandatario poblano se refirió a la entrevista ofrecida por Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, quien aceptó que el expediente que menciona al legislador, fue indebidamente filtrado.

Por lo anterior, Barbosa Huerta pidió al exfuncionario que aclarara quién le solicitó investigar a Mier, además de recordarle que fue él, ante autoridades federales y estatales de Puebla, quien dio a conocer el caso.

“La persona que pidió la investigación, ¿ya Santiago Nieto puede decir quién fue? Yo le pido a Santiago Nieto que diga quién le pidió iniciar la investigación. Gobierno no fue, yo no fui. Yo me enteré porque lo dijo Santiago en esta entrevista, que en una reunión de judicialización nacional".

"¿Cuáles eran esas reuniones? Esas que se llevan a cabo en Palacio Nacional, donde se cita a todo un estado y se revisan las situaciones de seguridad pública; ahí, Santiago Nieto presentó esa investigación, delante de todos: Defensa Nacional, Seguridad Pública federal, Marina, Fiscalía, Consejería Jurídica, Gobernación, todo”.

El gobernador explicó que la UIF entregó información a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque rechazó que en Puebla se haya violado la secrecía.

“Yo estoy convencido y cierto del profesionalismo de la Fiscalía General del Estado sobre cada uno de los asuntos que maneja, que investiga. Acá no se filtra nada, en la UIF, no sé si se filtró”.

Advertencia

El titular del Poder Ejecutivo criticó que Mier Velazco se diga víctima de una filtración, cuando desde hace años es socio del Diario Cambio, medio en el que este tipo de materiales han sido la constante.

“Cuando este periódico, cuyo socio de los más importantes, Ignacio Mier, era parte de toda la línea editorial y todo el manejo del periódico (…) Ahora, dice el señor Mier que esa denuncia es producto de una grilla, de un rencor, de un estilo mío, que yo manejo, y que su gran prestigio, ¡nunca ha tenido un buen prestigio el señor Mier!"

Barbosa Huerta también le advirtió que puede ofrecer entrevistas para hablar sobre él, aunque no lo ha hecho para evitar que los enemigos de la “Cuarta Transformación” se aprovechen de ello.

“Y si quiere que hable, yo no he admitido entrevistas a nivel nacional, porque no me voy a ver haciendo declaraciones ante mucha gente que son enemigos de la Cuarta Transformación. Le pido al presidente nacional, Mario Delgado que vea ese parte, a dónde está declarando Mier y con quién está declarando Mier (…) Yo soy bueno para las entrevistas, el día que me colme le voy a entrar directo, pero soy también contenido”, concluyó.