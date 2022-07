El gobernador, Miguel Barbosa, se mostró sorprendido por el incremento en la percepción de inseguridad en Puebla capital, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Sorprendente, me sorprende que haya esos resultados de una encuesta en el caso de la capital. De ninguna forma aceptaré que Puebla capital sea más insegura, en los hechos, sea más insegura que muchas ciudades del país”.

El mandatario local añadió que la Angelópolis tiene un nivel de seguridad que no existe en otras partes del país.

“Es una ciudad que tiene un nivel de seguridad suficiente para que la gente tenga actividades sociales, familiares, económicas; vamos a restaurantes, vamos a la iglesia, salimos a pasear a las plazas comerciales, vamos a los mercados, vamos a fiestas”.

Sin embargo, aceptó que los resultados de los estudios realizados por el instituto, en ocasiones son inesperados.

“Y conste que INEGI, no crean que es un asunto que hoy tenga, como ocurrió en otros tiempos, una vinculación con el gobierno. INEGI resuelve y luego resuelve inesperadamente y con resultados que luego no se creen”.

Sobre los hechos violentos ocurridos en la capital del estado, explicó que la mayoría son “ajustes de cuentas” entre personas que cometen delitos.

“Si esta encuesta refiere hechos de esta naturaleza, yo le pido a los poblanos que tengan varias certezas: el gobierno del estado y sus órganos no están vinculados al crimen y cuando hemos detectado este tipo de casos, actuamos, no solapamos ninguna desviación de nuestras policías”.

El mandatario poblano aseguró que los delitos cometidos en territorio poblano, se investigan y, en su mayoría, se sancionan; además de que se trabaja en el mejoramiento del sistema penitenciario y hay coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar a la delincuencia.

Desempeño de Policías Municipales afectan percepción

Barbosa Huerta aceptó que la percepción de inseguridad de la gente es afectada por el trabajo de las policías municipales, por lo que pidió que trabajen con inmediatez ante los hechos delictivos.

“Necesitamos sentirnos más acompañados por los sistemas policiales, que deben ocuparse de la inmediatez".

También pidió a los ediles mantener en constante revisión a las corporaciones de seguridad, y asumir su responsabilidad como gobernantes.

“Aquí está el primer responsable, el gobernador. Yo no voy a culpar a nadie, vamos a asumir y hay que dar la cara. No declarar cosas que no son (…) Tenemos que dar la cara los que gobernamos, solo así podemos decir a la gente que estamos trabajando”, finalizó.