El gobernador, Miguel Barbosa, confirmó el cese de un delegado de la Dirección de Gobernación, quien habría ocupado su cargo para organizar el “acarreo” de votantes para la elección de consejeros estatales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se llevará a cabo el sábado 30 de julio.

De acuerdo con el audio que circuló en distintos medios de comunicación, el supuesto funcionario prometió, a cambio del apoyo en las asambleas, la inscripción a programas sociales.

Al respecto, el gobernador de Puebla pidió investigar a los responsables de estos hechos, pues existe la percepción de que la administración estatal se encuentra involucrada en el proceso.

“De los audios que se publican, ya se formó una impresión de que se intenta generar una operación política gubernamental en la elección de Morena, eso ya se provocó. Yo, lo que pediría, es que se investigara por las autoridades de dónde refieren esos audios, todo eso está a la vista”.

Sin mencionar su nombre, afirmó que ya fue cesado el servidor público que habría prometido beneficios del gobierno, a cambio de votantes en la elección interna de Morena.

“Hoy sale un audio de alguien que, se dice, es un comisionado de la Dirección de Gobierno; he instruido que se dé de baja y he instruido que se investigue, así debe de ser, es el papel que tenemos que jugar y no dejar que las cosas ocurran”.

Resaltó que el mismo destino deberían tener todas aquellas personas que, desde puestos públicos, se involucraron en la contienda morenista.

“Deberían dar de baja a todos aquellos que se involucren en este tipo de prácticas, pero no, piensan que, negando las cosas, así se transita, se llama cinismo. No, que se investigue todo”.

El sábado 30 de julio, Morena elegirá a sus consejeros estatales, quienes nombrarán a la dirigencia del partido en Puebla el próximo 13 de agosto.