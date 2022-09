El titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa, prometió que no designará notarios y notarias como ocurrió con mandatarios anteriores, pues también se deben terminar estos privilegios en el estado.

“El gobernador se cortó el dedo para poner notarios, para regalar notaría, para premiar con notarías. Miguel Barbosa no otorgará ninguna notaría por compensaciones o por pago de servicios a nadie. No habrá el notario del tal influyente del gobierno, el notario que le toca a tal gente (…) Se acabó, hay que limpiar también esos círculos de privilegio”.

Durante su conferencia de prensa añadió que su iniciativa para la nueva Ley del Notariado, tiene la intención de acabar con las prerrogativas a este grupo.

“Los círculos de privilegio de los notarios son el número de notarios y el lugar dónde puedan instalarse las notarías”, expresó en conferencia de prensa.

Destacó que entre los cambios se encuentra que los notarios auxiliares tengan que pasar por un examen, en lugar de ser nombrados directamente por los titulares, como ocurre en la actualidad.

“Cada notaría puede tener un notario auxiliar, pero no el notario auxiliar que designe el titular, no, no es así. Es quién gane un concurso para que tenga la calidad de notario auxiliar”.

También explicó que las prácticas notariales serán solamente de seis meses y no de un año, ya que ello solamente alienta la corrupción.

“Se abrevia el tiempo en el que un profesionista aspirante a ser notario, que busque una notaría, desarrolle sus prácticas notariales. Se baja de un año a seis meses, sin establecer horarios, porque muchos de los que ya están en esta ruta, pues ya trabajan (…) No hacer imposible esta ruta, porque de ahí es de donde han salido las prácticas notariales falsas, que son la enorme mayoría”.

Descartó que su propuesta sea laxa, ya que solamente intenta cubrir el número de notarios que deben existir por número de habitantes en Puebla.

“Hay un cálculo demográfico en la ley, y eso ha existido desde hace mucho tiempo. Por cada 25 mil habitantes debe haber un notario y, por tanto, si son en distritos judiciales, la población de cada distrito judicial, dividida entre 25 mil, es lo que arroja el número de notarías que debe existir”, detalló.